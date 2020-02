â€žLernort Regierung 2020â€œ: Zum Auftakt war eine Seminarklasse des Olympia-Morata-Gymnasiums in Schweinfurt zu Gast

Teilen Facebook

Twitter

WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Nach dem erfolgreichen Projektstart im Jahr 2001 geht der „Lernort Regierung“ in diesem Jahr in die 20. Runde. Ab diesem Jahr steht der „Lernort Regierung“ auch dem Lehrernachwuchs offen: Auch Studienseminare haben nun die Möglichkeit, an der jährlichen Programmreihe teilzunehmen. Den Auftakt machte heute der Besuch eines Seminars mit 11 angehenden Lehrerinnen und Lehrern des Olympia-Morata-Gymnasiums in Schweinfurt.

Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann zeigt sich erfreut über das anhaltende Interesse der Schulen am „Lernort Regierung“. „Mit diesem Projekt gewähren wir jungen Menschen einen anschaulichen und praxisnahen Blick in die Arbeit der Regierung von Unterfranken und bringen ihnen die Bedeutung einer funktionierenden Verwaltung näher“, erläutert Ehmann den Hintergrund des Programms.

Mit dem Projekt „Lernort Regierung“ ist beabsichtigt, die Regierung als Mittelbehörde der staatlichen Verwaltung, als regionale Förderagentur des Staates und kompetentes Verwaltungszentrum für die Region transparent werden zu lassen sowie ihre Aufgaben, ihren Aufbau und die Arbeit der Regierungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vorzustellen. Die Regierung von Unterfranken bietet das Projekt „Lernort Regierung“ für Schul- und Seminarklassen aller Schularten an.

Neben der allgemeinen Vorstellung über Aufbau und Aufgaben der Regierung als Mittelbehörde stand diesmal als Hauptthema „Bürgerversammlung, -begehren, -entscheid und -antrag“ auf dem Programm. In einem Grundsatzreferat wurden Möglichkeiten der politischen Teilhabe vorgestellt und anschließend diskutiert. Den Abschluss bildete ein Besuch bei Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann in seinem Dienstzimmer.

In diesem Jahr besuchen voraussichtlich acht Schulklassen bzw. Seminare die Regierung. Hierbei erhalten rund 180 Schülerinnen und Schüler sowie angehende Lehrerinnen und Lehrer einen Einblick in die Arbeit der Regierung von Unterfranken.

Das Bild zeigt die Seminarklasse des Olympia-Morata-Gymnasiums beim Empfang durch Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann (rechts). Begleitet wurde die Klasse von Studiendirektorin Elisabeth Seyschab (3. von rechts).

Foto: Johannes Hardenacke/Regierung von Unterfranken