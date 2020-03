Lieferdienste: Auch der GetrÃ¤nkemarkt Bratschke in der Maibacher StraÃŸe steht zur VerfÃ¼gung

Lieferdienste: Auch der Getränkemarkt Bratschke in der Maibacher Straße steht zur Verfügung

SCHWEINFURT – Es ist schon komisch: Auf der einen Seite wollen wir uns vor Corona schützen, auf der anderen Seite stehen die meisten Menschen in den großen Märkten in die alle gehen. Dabei gibt es genügend Alternativen. Hier ein weiteres Beispiel für grandiosen Service: der Getränkemarkt Bratschke in der Maibacher Straße.

Mario Bratschke ist der Inhaber und er führt seinen Laden selbst. Vom Wasser, über das (Roth-)Bier bis hin zu starken Spirituosen: hier bekommt man eine gute Auswahl an Getränken, verpackt mit freundlichem Service und sogar einen Lieferdienst stellt Bratschke zur Verfügung.

Unter der Rufnummer 0 97 21 / 615 33 kann man jederzeit bestellen (ggf. einfach auf die Mailbox sprechen). Die Lieferungen erfolgen dann jeweils in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr und abends nach 18 Uhr. Wer bis 16 Uhr bestellt, der bekommt die Lieferung noch am Abend des gleichen Tages! Kästen dürfen auch gemischt und Einzelflaschen mit bestellt werden. Details finden Sie auf der Internet-Seite der Firma Bratschke.

Gerade in der momentanen Krise ist es ja wichtig Kontakte zu meiden – der Lieferservice von Bratschke kann einen Beitrag dazu leisten.

An dieser Stelle sei auch wieder gesagt: Betreiber von Lieferdiensten können sich hier melden: Redaktion@SW1.News