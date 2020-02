LINKE begrÃ¼ÃŸt die 180 Grad-Kehrtwende von OB RemelÃ© und beantragt erneute eine Machbarkeitsstudie fÃ¼r eine City-Bahn

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Mehrere Teilnehmende des Diskussionsabend zur OB-Wahl des Schweinfurter Tagblatts vom 5.Februar haben den Linken unabhängig voneinander berichtet, dass Oberbürgermeister Sebastian Remelé an diesem Abend ankündigt,e eine Machbarkeitsstudie zum Ctiy-Bahn-Konzept des Verkehrsplaners Herrn Wittek-Brix in Auftrag zu geben.

Seine Idee, die mögliche Reaktivierung der Steigerwaldbahn dazu zu nutzen, diese über die Maxbrücke als „City-Bahn“ quer durch die Stadt und weiter in Richtung Geldersheim wieder auf die Schienen der Bahn in Richtung Rhön zu führen, ist höchst interessant. Eine Prüfung dieser Innovation ist in der Tat nötig und auch dringlich, da die Planungen zum Neubau der Maxbrücke in naher Zukunft beginnen werden.

Die Ankündigung von Herrn Remelé erfreut die Linken einerseits und lässt sie andererseits auch etwas ratlos zurück. Ratlos deshalb, da der gleichlautende Antrag zu den Haushaltsberatungen 2020 im November 2019 von Herrn Remelé, der Stadtverwaltung und der CSU rundweg abgelehnt wurde. „Ich kann mich noch gut an die simplen Ausführungen von Herrn Brettin erinnern, der wohl den Auftrag hatte, die rückwärtsgewandte Ablehung zu begründen.“, so der Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Frank Firsching.

Trotzdem überwiegt die Freude über die politische 180 Grad-Kehrtwende von Herrn Remelé. „Wozu Kommunalwahlen nicht alles gut sind….“, schreibt Firsching und erinnert nochmals an den eigenen Antrag von Juli 2019, den die Linken nun nochmal einreichen, damit die Umsetzung im Stadtrat zügig beschlossen werden kann.

Antrag Haushaltsberatung: Machbarkeitsstudie City- Bahn

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Remelè,

Zu den Haushaltsberatungen für 2020 stellen wir folgenden Antrag:

– Das Konzept der City- Bahn von Verkehrsplaner Herrn Robert Wittek- Brix, das die Reaktivierung der Steigerwaldbahn von Kitzingen nach Schweinfurt vorsieht und in Schweinfurt als Straßenbahn durch die Stadt in Richtung Bad Kissingen weiterführt hat Zukunftspotential. Um die Umsetzung der Idee zu prüfen beantragen wir die Einstellung von 50 000 Euro in den Haushalt 2020 zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Gebiet der Stadt Schweinfurt.

– Die Stadt Schweinfurt setzt sich offensiv dafür ein die Entwidmung der bestehenden Bahnstrecke durch den Steigerwald nach Kitzingen zu verhindern um diese Zukunftschance nicht zu verspielen.

Begründung:

Es wird immer klarer, dass wir neue Verkehrskonzepte benötigen um die Notwendigkeiten des Klimaschutzes und der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in Einklang zu bringen. Dieser Auffassung sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die freitags auch in Schweinfurt für wirksame Maßnahmen in Sachen Klimaschutz unterwegs sind. Das am 31. Juli 2018 im Schweinfurter Tagblatt vorgestellte Konzept des Verkehrsplaners Herrn Wittek- Brix liefert eine innovative und sachgerechte Vorlage für die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs welcher in Schweinfurt und Umgebung eine deutlich unterdurchschnittliche Nutzung erfährt. Mit der Einrichtung dieser „City- Bahn“ von Kitzingen über Schweinfurt- City bis Bad Kissingen oder weiter würde das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs auf ein nie gekanntes Niveau steigen. Dabei ist klar, dass die Anbindung an den gesamten regionalen ÖPNV des zukünftigen Verkehrsverbundes Mainfranken hergestellt werden muss. Diese Idee trifft im Übrigen exakt auf unseren Antrag zu den Haushaltsberatungen vom letzten Jahr.

Antrag DIE LINKE vom 02.11.2018: die Stadt Schweinfurt gibt eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Straßenbahnverkehrssystems zur Verbesserung des ÖPNV in Schweinfurt und den Umlandgemeinden die direkt an die Stadt grenzen in Auftrag. Zu diesem Zweck werden 150 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Der zweite Teil des Antrages befasst sich mit den Anträgen einiger Gemeinden auf die Entwidmung der Bahnstrecke Steigerwaldbahn, die verhindert werden muss um diese Zukunftschance nicht gleich im Ansatz zu zerstören. Fußend auf den schon getätigten Stadtratsbeschluss dieses Jahres „gegen die Entwidmung der Bahnstrecke zu sein“, zielt der Antrag auf eine stärkere öffentliche Rolle der Stadt Schweinfurt in der Sache. Bisher geben einige Anliegergemeinden den Ton der öffentlichen Debatte an, ohne dass die Stadt Schweinfurt hörbar wäre. Und nachdem es jetzt um ein zentrales Verkehrsinfrastrukturprojekt für die Stadt Schweinfurt gehen kann ist es höchste Zeit die Zurückhaltung aufzugeben.