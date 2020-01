Mahnwache gegen Altersarmut: Rund 60 Teilnehmer drÃ¼ckten ihre Wut „auf die da oben“ aus

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Um die 60 Teilnehmer waren am Freitagnachmittag gekommen, um an der Mahnwache gegen Altersarmut teilzunehmen. Der Name der Aktion wurde geändert, da der Veranstalter auf keinen Fall in die „Rechte“ Ecke gedrückt werden wollte. Zitat Volker Müller: „Wir sind neutral und auf keinen Fall rechts!“. Es war eine gedrückte Stimmung, gepaart mit Wut zu spüren „auf die da oben“, teils tiefer Frust von Menschen, die existentielle Armut am eigenem Leib spüren. Die Frage taucht immer wieder auf: „warum schaffen es die Österreicher, Niederländer und Franzosen, ihre Rentner besser zu behandeln?“ Sie können es nicht verstehen, die Menschen, die gekommen waren, um auch teils gegen ihre eigene Armut im Rentenalter zu protestieren.

Müller erzählt: „Unsere Bewegung fühlt sich nur dem kleinen Mann (Bürgern) verpflichtet, deswegen bleiben wir politisch unabhängig, Wir lassen uns von keiner einzigen Partei, Gruppierung oder Politikern instrumentalisieren. Wir sind keine Senioren oder Rentner-Protestbewegungen. In unserer Bewegung sind alle Generationen vereint. Alle verbindet die Angst vor der Altersarmut beziehungsweise hat die Altersarmut uns schon eingeholt. Uns ist es wichtig, dass wir uns von anderen Protestbewegungen abheben. Wir verzichten auf dumpfe Parolen und Losungen. Nur Forderungen aufstellen wie es andere Protestbewegungen machen, ist nicht unser Ding. Wenn Menschen über 45 Jahre hart gearbeitet haben, um später in Armut zu leben, dann verstößt das nicht nur gegen alle humanistischen Regeln, sondern auch gegen das Grundgesetz. Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und in Würde alt zu werden. Und genau das ist unser Ziel, das Menschen später im Alter in Würde leben können.

