Mahnwache zum Gedenken an die Opfer in Hanau

SCHWEINFURT – „Schweinfurt ist bunt“ hat aufgerufen zur Beteiligung an der Mahnwache „Gegenhalten. Rassistischem, Hass, Hetze und mörderischer Gewalt“ .

Um 13 Uhr haben sich ca 250 Bürger am Albrecht-Dürer-Platz getroffen um den neun Getöteten und sechs Verletzten in Hanau zu gedenken.

Gleichzeitig wollten die Bürger mit aller Entschlossenheit gegen rassistisch motivierten Hass und rechtsradikaler Hetze entgegentreten. Wiederholt wurde daraus Terror und Mord. Seit der

Wiedervereinigung wurden in Deutschland etwa 200 Menschen von Rassisten, Rechtsextremen und Rechtsterroristen getötet. Die jüngsten Anschläge in Halle und jetzt in Hanau, der

Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübke und die Mordserie der NSU stellen nur die Spitze des Eisbergs dar.

Mit der Mahnwache wollten die Schweinfurter auch ein Zeichen für ein friedliches, solidarisches und tolerantes Schweinfurt setzen.

Wir halten dagegen.

