Mainberger Schlossgeister veranstalteten die 7. Kinder -und Jugendsitzung mit Nachwuchsnarren aus der GroÃŸgemeinde und dem Landkreis

MAINBERG – Fasching wird in Mainberg bei den Schlossgeistern ganz groß geschrieben. Deshalb gab es am Sonntag, den 09.02. im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrheim eine Faschingssitzung der ganz besonderen Art. Zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte waren die Nachwuchsnarren aus den Faschingsvereinen der Großgemeinde Schonungen, dem Schweinfurter Oberland (Stadtlauringen), aus dem Mainbogen (Gochsheim und Bergrheinfeld) sowie vielen befreundeten Gesellschaften auf der Schlossgeisterbühne in einer Kinder- und Jugendsitzung vereint und boten dem Publikum ihr Können zur Schau.

Moderiert wurde diese Veranstaltung vom 12-jährigen Tim Neubert, ein Nachwuchsnarr aus den Reihen der Schlossgeister und von der 10-jährigen Lilly Hartmann, einer aktiven Tänzerin bei der Schlossgeister Jugendgarde.

Zu Beginn eröffnete der 2. Gesellschaftspräsident Hans-Werner Pförtsch in einem kleinen Prolog die Veranstaltung und überreichte den Schirmherren der Veranstaltung, Herrn Bürgermeister Stefan Rottmann, den ersten Orden des Nachmittages. Mit großer Begeisterung standen zum Auftakt des Kinderspektakels um 14:31 Uhr, die 13 Tänzerinnen der Jugend-Schlossgeister-Garde (Nena Fambach, Ina Neubert, Larissa Nidermaier, Lilly Hartmann, Leonie Talafuß, Leoni Schneider, Johanna Roeger, Emilia Imhof, Verena Derleth, Joy Möller, Laura Schütz, Anna Derleder und Nelly Zimmerer) unter der Leitung ihrer Trainerinnen Jennifer Hartmann, Loenie Heim und Sabrina Eck sowie der Betreuerin Anja Roeger auf der Faschingsbühne im Mainberger Pfarrheim. Ihr Marschtanz erhielt viel Applaus vom Publikum.

Die Minis, der befreundeten Faschingsgesellschaft SchoKaGe aus Schonungen, verzauberten die Sitzungsgäste, bevor Tim Neubert selbst den Reigen der Büttenreden eröffnete. Er stellte das Motto des humorvollen Schlossgeisterfaschings „In der Zeit zurück, die Schlossgeister spielen verrückt“ vor. Die erst neu gegründete Jugendgarde der Marienbach-11 aus Dittelbrunn hatten einen temperamentvollen Marschtanz mit nach Mainberg gebracht. Nach einem weiteren Auftritt der Nachwuchsnarren von der SchoKaGe, dieses Mal ein Tanzpaar (Emma Klüpfel und Lea Sobotta) erstürmten die kleinsten Schlossgeister die Bühne.

Die „Schlossgeisterchen“ begeisterten mit der Aufführung „Cowboy und Indianer “ das närrische Publikum. Die Jüngsten Schlossgeister (Anna Derleder, Anna und Lilly Hartmann, Johanna Roeger, Lin Schmitt, Klara Löffler, Eva Zweier, Lilly Markert, Lola und Merwin Georgi, Cataleya Back, Luisa Schmitt, Hannah Büttner, Leonie Schwab, Lina Vollert und Mia Schmitt), alle im Alter von 3-8 Jahren, unter der Leitung ihrer Trainerinnen Isabell Roeger und Larissa Wolz, sowie ihrer Betreuerinnen Elisa Raab und Carolin Geb verbreiteten gute Laune im Saal. Die Kindergarde der Zwiefel-11 aus Gochsheim und das Tanzmariechen der Freunde aus Stadtlauringen setzten einen tänzerischen Höhepunkt in die 1. Halbzeit dieser einmaligen Kinder- und Jugendsitzung des Landkreises Schweinfurt.

Nach einer 30-minütigen Pause eröffnete Tim mit seiner hübschen und charmanten Assistentin Lilly die 2. Sitzungshälfte. Die kleine Garde vom ALF (Abersfelder Leihenfasching) begeisterten mit ihrem Tanz die Gäste in Mainberg. Mit ihren Kino-Tanz führten die Minis der Biegenbach-11 aus Geldersheim den närrischen Saal in das Reich von „Pretty Women“ und „Fluch der Karibik“. Die Kindertanzgruppe „Die Meekids“ aus Knetzgau, das Tanzpaar der Zwiefel-11 aus Gochsheim, sowie die Mee-11 Minis aus Bergrheinfeld erntete viel Applaus von den begeisterten Zuhörern.

Ein weiterer Augenschmaus war der sehr temperamentvolle Tanz des Tanzmariechens Leonie Heim von den Schlossgeistern, die in Ihrem Premierenauftritt 2020 die Gäste im Saal verzauberte (Trainerin Corinna Hamburger). Zum Schluß dieser Nachwuchsnarren-Sitzung der Mainberger Schlossgeister bedankten sich der Sitzungspräsident Kevin Hegmann bei Tim & Lilly, sowie bei den vielen Narren aus der Umgebung, den unzähligen fleißigen Helfern auf und vor der Bühne und den sehr engagierten Team aus Schlossgeistern sowie „Muttis & Vatis“ der Schlossgeister Akteure, ohne deren Einsatz so eine Veranstaltung nicht durchzuführen wäre !

Zum Finale stürmten noch einmal die 160 jungen Nachwuchskünstler die Bühne. Beim „Fliegerlied“ und der einen oder anderen Polonese, konnten auch die ihm Publikum sitzenden Kinder tatkräftig mittanzen und auch mitsingen. Auf Grund des großen Erfolges wird diese Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender der Schlossgeister finden und wird auch für 2021 wieder eingeplant.

Vielen Dank dem Sponsoren (Kfz-Meisterbetrieb Nico Fürst aus Schonungen, NetzMerlin EDV Systemhaus aus Schonungen, Café Forst, „Ralf macht´s“ Ralf Kühl aus Mainberg, „Mainberger Reisebüro“ Kerstin Neugebauer-Kühl aus Mainberg und Ferienwohnungen Hegmann aus Mainberg) für die finanzielle Unterstützung sowie den Kuchenspendern und den vielen Aktiven Schlossgeistern.

Text und Bilder: Michael Hegmann von den Mainberger Schlossgeistern