mister*lady sagt Hallo zu Schweinfurt: WiedererÃ¶ffnung in der Stadtgalerie nach Umstyling

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, den 29. Januar 2020, ist es endlich soweit. Nach kurzer Umbauphase zeigt sich der mister*lady Store in Schweinfurt im neuen Gewand. Modeverliebte finden auf einer Verkaufsfläche von über 300 m² die neuesten Styles zu attraktiven Preisen.

Das neue, moderne Ladenbaukonzept im Industrial Look prägt die angenehme Shoppingatmosphäre und lädt zum ausgedehnten Stöbern ein. Und keine Sorge … nicht nur das Shoppingvergnügen wird bei mister*lady erhöht, sondern auch die Akkulaufzeit von Handys. Mit der Handy-Ladestation bietet mister*lady ein tolles Feature für seine modeverliebten Kunden im digitalen Zeitalter.

Außerdem können sich mister*lady-Kunden zur Wiedereröffnung über ein tolles Angebot freuen:

Vom 29.01. bis 08.02.2020 gibt es 20 % auf alles* und ein gratis weißes T-Shirt bei Vorlage des Coupons**

Die Promoterin ist am 29.01.2020 mit kleinen Goodies in der Stadtgalerie Schweinfurt unterwegs. Jene Kunden, die sich einen Coupon von der Promoterin sichern, erhalten ein Gratis T-Shirt in Weiß.**

*Gültig nur im mister*lady Store in der Stadtgalerie Schweinfurt, Schrammstraße 5. Nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Nicht einlösbar auf Geschenkkarten.**Gilt nur auf ein ausgewähltes T-Shirt, nur an der Kasse erhältlich und nur solange der Vorrat reicht. Keine Größenwahl möglich.

Über mister*lady:

Bei mister*lady erwarten die Kunden immer die aktuellsten Modehighlights der Saison für Damen und Herren. Neben trendigen Outfits, Jeans und lässigen Casuals finden Modebewusste auch schicke Accessoires.

In den 60er Jahren erlebte die Jeans ihren Durchbruch und wurde Kult!

Dieser Kult weckte bei Ellen und Dieter A. Beran 1967 die Idee, den ersten „Western Store“ in Düsseldorf zu eröffnen. Mit einem einzigartigen Sortiment rund um den American Way of Life – und natürlich vorrangig Jeans.

Aus diesem Jeans-Store entwickelte sich einer der großen Textilanbieter Deutschlands: mister*lady.

Mit rund 300 Filialen in Deutschland und Österreich ist mister*lady heute ein erfolgreiches Modeunternehmen und bestens am Markt etabliert.

Die höchste Priorität genießt der zufriedene Kunde und dafür engagieren sich heute mehr als 1.700 Mitarbeiter.

mister*lady bietet Young Fashion für alle, die sich gerne modisch individuell kleiden. Mit eigenen Kollektionen wird dem Kunden ein abwechslungsreiches Modeangebot zu einem attraktiven Preis geboten.

Die Kollektionen bestehen aus den mister*lady Marken: BLIND DATE, MUCH MORE und SAVVY.

Trends aufspüren, bevor sie Trends sind – die tägliche Arbeit der mister*lady Designer. Sie lassen sich auf Reisen in die Modemetropolen und von den verschiedensten Modemessen inspirieren. Dieser kreative Input wird umgehend vom Einkaufsteam an den weltweit relevanten Beschaffungsmärkten umgesetzt.

Der Qualitätsanspruch bleibt auch in Zukunft in allen Bereichen auf höchstem Niveau. Die Marke mister*lady steht immer für ein sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis.