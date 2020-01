Mit kleinen Dingen Freude bereiten: JU verteilte bereits an Heiligabend PlÃ¤tzchen an Arbeitende

Mit kleinen Dingen Freude bereiten: JU verteilte bereits an Heiligabend Plätzchen an Arbeitende

LANDKREIS SCHWEINFURT – Traditionell verteilte die Junge Union Schweinfurt-Land (JU) wie in den Jahren zuvor an all jene ihre selbstgebackenen Plätzchen, welche am 24. Dezember, arbeiten müssen.

Eine Delegation der JU war gemeinsam mit CSU-Landratskandidat Lothar Zachmann im Landkreis Schweinfurt und in der Stadt Schweinfurt unterwegs. An diesem Weihnachtsfest wurden unter anderem das Bayerische Rote Kreuz, das Wohnstift Steigerwald, Handwerker, Apotheken, die Busfahrer am Rossmarkt sowie das Krankenhaus St. Josef und die Hebammen im Leopoldina Krankenhaus mit vollen Plätzchentüten beschenkt.

„An Heilig Abend feiern die meisten Menschen daheim im Kreis ihrer Familie mit Geschenken unter dem Weihnachtsbaum. Für andere ist es jedoch selbstverständlich, am Heiligen Abend für andere Menschen da zu sein.“, so Landratskandidat Lothar Zachmann, der gerne an der Aktion der Jungen Union teilgenommen hat. Auch für den JU-Kreisvorsitzenden Thomas Siepak war die Teilnahme an Weihnachten eine Selbstverständlichkeit, schließlich sollen die Menschen, die im Dienst an den Mitmenschen stehen, besonders an diesem Tag Wertschätzung und Anerkennung erfahren, so Siepak im Dialog mit Lothar Zachmann.

Im Bild einige Angestellte des Steigerwald Wohnstiftes und die fleißigen Plätzchenverteiler mit dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union Schweinfurt – Land, Thomas Siepak (2. von rechts) mit seinem Team und dem CSU Landratskandidaten Lothar Zachmann (3. von rechts).

Bild: Thomas Siepak