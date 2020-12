MitGewerkschaftBesser: DGB wÃ¼nschte mit einer auÃŸergewÃ¶hnlichen Lichtinstallation frohe Weihnachten – MIT VIDEO!

SCHWEINFURT – In den sechs Städten Aschaffenburg, Ingolstadt, München, Regensburg, Rosenheim und nun eben auch Schweinfurt zeigte der DGB Bayern seine Lichtinstallation #MitGewerkschaftBesser. Projektionskünstler Michael `Gene` Aichner sorgte diesen Samstag iene Stunde lang für tolle Bilder an der Fassade des DGB Zentrum Schweinfurt am Zeughaus 9- 13.

Im weihnachtlichen Stil zeigt die Installation auf das Gebäude des DGB Zentrums Schweinfurt die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Handelns zum Wohle der Beschäftigten“, informierte der DGB bereits im Vorfeld und bot Gespräche über die gewerkschaftliche Herausforderungen während einer Pandemie mit Frank Firsching, DGB Regionsgeschäftsführer Unterfranken, Sinan Öztürk, Geschäftsführer ver.de Schweinfurt, und Marietta Eder, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin von ver.di an.

Dass es mit Gewerkschaften besser gehe, die sich darum kümmern, dass die Menschen ihre Arbeitsplätze behalten, das sollte die Aussage der Installation sein. Trotz Corona habe man erfolgreiche Tarifverhandlungen führen können in 2020, keine Selbstverständlichkeit, wie Firsching betont. Warnstreike unter Virus-Auflagen würden eben keine großen Demo-Züge ermöglichen.

„Gerade beim zweiten Lockdown merken wir, wie wichtig die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und beispielsweise bei der Müllabfuhr sind. Da fehlte uns zuvor oft die Würdigung bei den Tarifverhandlungen“, so Öztürk, der vermutet: „In 2021 werden die Gewerkschaften noch wichtiger!“

Es war „eine coole Sache, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit“, bedauerte Firsching nur wenigen, zufälligen Besucher auf dem Zeughausplatz. Doch Corona ließ es nicht zu, wie geplant Glühwein und Kaffee auszuschenken und Musik zu spielen, um Menschenaufläufe zu vermeiden. Für 2021 plant der DGB eine Wiederholung der Aktion unter anderen Voraussetzungen.

Hier Frank Firschings Plädoyer: