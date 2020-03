Mitgliederversammlung 2020: Frauke Zapf ist neue 1. BÃ¼rgermeisterin im Stadtteil ZÃ¼rch

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Unter der Leitung der 1. Vorsitzenden Katja Schöll ging die Mitgliederversammlung 2020 des Bürgervereins Gemeinde Zürch Schweinfurt 1900 e.V. trotz Neuwahlen schnell und harmonisch über die Bühne.

In ihrem Rechenschaftsbericht ging Katja Schöll auf die vielen letztjährigen, schon traditionellen, Aktivitäten des Vereins ein. Dies waren Osterbrunnen schmücken, Jahresessen, Kirchweih, Weinfest, Helferausflug, Christbaum beleuchten und den, schon zum zweiten Mal, stattgefundenen Neujahrsempfang. 148 Mitglieder sind momentan im Verein, ohne die beitragsfreien Jugendlichen.

Obwohl es zum Teil schon wieder zu heiß war, war die Kirchweih ein guter Erfolg und das Weinfest übertraf die Erwartungen. So konnte der Schatzmeister einen sehr zufriedenstellenden Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2019 vortragen, zumal der Kassenstand insgesamt fundiert ist. Die Kassenprüfer konnten dies nur bestätigen und die Entlastung der gesamten Vorstandschaft erfolgte sodann einstimmig.

Zu den Neuwahlen wurde ein komplettes Team vorgestellt, zumal schon im Vorfeld Katja Schöll sich nicht mehr zur Wahl stellte. Da es jeweils keine Gegenkanditaten gab, konnte die Wahlleitung mit Karl-Heinz Geuß und Norbert Holzheid über die Wahl der Vorstandschaft und Revisoren per Akklamation abstimmen lassen.

Die Vereinsführung setzt sich nun für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen.

1. Vorsitzende:

Frauke Zapf

2.Vorsitzender:

Gerhard Witzleben

Schatzmeister:

Horst Werberich

Schriftführerin:

Silvia Joiner

Vergnügungswarte:

Andreas Schabel, Steven Klein, Marco Wiesler

Beiräte:

Wolf-Dieter Laible, Rolf Huppmann, Christian Payr

Revisoren:

Karl-Heinz Geuß und Norbert Holzheid

In ihrem Ausblick auf das Jahr 2020 ging die neugewählte 1. Vorsitzende Frauke Zapf auf die geplanten Veranstaltungen ein, vor allem auf die Kirchweih vom 27. bis 29. Juni und das Weinfest am 01. August und bat die Mitglieder der gut besuchten Mitgliederversammlung, dass möglichst viele Helferinnen und Helfer sich zur Mithilfe bereit erklären.

Ein weiterer wichtiger Punkt war das 120 jährige Jubiäum des Bürgervereins Zürch in diesem Jahr und die damit verbundene Jubläumsveranstaltung am 21. März in der Rathausdiele. Diese wurde aber mittlerweile wegen des Coronavirus von der Vorstandschaft abgesagt und soll im Herbst nachgeholt werden. Zum Jubiläum wurde ein limitierter Bierkrug mit Emblem erstellt, der käuflich zu erwerben ist. Desweiteren erscheint ein Jubiläumsheft mit vielen interessanten Informationen.

Das Bild zeigt die neugewählte Vorstandschaft.

Auf dem Bild: Sitzend 1. Vorsitzende Frauke Zapf.

Weiter stehend von links: Christian Payr, Horst Werberich, Gerhard Witzleben, Marco Wiesler, Silvia Joiner, Rolf Huppmann, Wolf-Dieter Laible, Andreas Schabel, Steven Klein

Foto: Bürgerverein Gemeinde Zürch