Nach der Grusel-Bilanz fÃ¼r Schweinfurt bei der Senioren-Studie des ZDF: Die GrÃ¼nen fragen nach

SCHWEINFURT – Die drei Grünen-Stadträte Ayfer Rethschulte, Dr. Reginhard von Hirschhausen und Dr. Thomas Schmitt haben die der „Senioren-Studie“ des ZDF zur Kenntnis genommen, wo Schweinfurt gerade bei der Verkehrssicherheit und der Grundsicherung im Alter verheerend abschneidet. Deshalb fragt die Fraktion mit folgendem Schreiben im Rathaus nach.

Anfrage an die Stadtverwaltung mit der Bitte um mündliche Beantwortung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Remelé,

bei der „Senioren-Studie“ des ZDF schneidet die Stadt Schweinfurt nicht gerade rühmlich ab (siehe deutschland-studie-senioren-familie.zdf.de/senioren/district/09662).

 Im Bereich Verkehrssicherheit (unter Sicherheit & Infrastruktur) nur Platz 399 von 401.

 Beim Anteil der Bevölkerung mit Grundsicherung (Alter 65+) nur Platz 377 von 401.

„Alle BürgermeisterInnen und LandrätInnen wurden gebeten, ihre Einschätzung zur SeniorInnenpolitik in ihren Kreisen und kreisfreien Städten abzugeben. Hier sind ihre Antworten:“ Unter dieser Rubrik finden sich keinerlei Angaben der Stadt Schweinfurt.

Unsere Fragen:

1. Ist die Verkehrssicherheit für Senioren in der Stadt Schweinfurt wirklich so schlecht wie dargestellt? Wenn ja, welche Maßnahmen sind zu ergreifen?

2. Warum hat das Rathaus nicht auf die Anfrage des ZDF reagiert? Das ZDF ist eine renommierte Adresse, und einige Angaben über die Stadt Schweinfurt in dieser Studie zeigen entweder kritische Mängel oder sie sind rufschädigend.

Ein Beispiel: Bei „Wohnen und Freizeit“ schneidet die Stadt Schweinfurt schlecht ab. Folgende Kommentare (kursiv) zu verfassen, hat uns gerade mal 20 Minuten gekostet.

Wohnen und Freizeit: Rang 310

 Rang 333 Erholungs- und Freizeitflächen: Vegetations- und Gewässerflächen im Verhältnis zur Gesamtfläche (jeweils ohne landwirtschaftliche Fläche) und Sport- und Erholungsfläche im Verhältnis zur Siedlungsfläche

Das Stadtgebiet Schweinfurt hat eine besonders kleine Fläche (ca 36 qkm), die weitestgehend besiedelt/versiegelt ist, die Stadt liegt aber inmitten ländlicher Umgebung mit viel Vegetations-, Gewässer- und Erholungsflächen.

 Rang 399 Bildungsmöglichkeiten: Anteil der Kursbelegungen von Senior*innen an den VHS und verfügbare Medien in Bibliotheken pro Senior*in

Das Kulturprofil der Stadt Schweinfurt hat VHS und Stadtbibliothek als weit überdurchschnittlich bezeichnet. Wir vermuten hier Fehler in der Studien-Methodik.

 Rang 310 Sportmöglichkeiten: Zahl der Schwimmbäder, Zahl der Golfplätze, Zahl der TrimmDich-Pfade

Golfplätze hätten in der Stadt Schweinfurt keinen Platz und werden dort nicht vermisst (Golfplätze in der Nahumgebung: Löffelsterz, Maria Bildhausen). Das Stadtgebiet ist flächenmäßig klein und weitgehend versiegelt (vgl. „Erholungs- und Freizeitflächen“), TrimmDich-Pfade schließen sich unmittelbar ans Stadtgebiet an.