SCHWEINFURT – Der Neujahrsempfang ist wie jedes Jahr ein Termin im Kalender den man nicht vergessen darf , hier sind sie alle , die Macher, Ehrenbürger , Politiker, Vereine , Kirchen unserer Stadt, an einem Ort .

Die Rede vom OB

Rede zum Neujahrsempfang

der Stadt Schweinfurt

am 12. Januar 2020

Oberbürgermeister Sebastian Remelé

– Es gilt das gesprochene Wort! –

Hohe Geistlichkeit, sehr verehrte Ehrenbürger, liebe Mitbürger,

meine verehrten Damen und Herren,

auch in diesem Jahr ist es mir wieder eine besondere Freude Sie im

Namen der Stadt Schweinfurt zum Neujahrsempfang hier in der

Rathausdiele zu begrüßen und Ihnen ein glückliches, erfolgreiches und

gesegnetes Jahr 2020 zu wünschen.

Entschuldigen möchte ich meine Stellvertreterin, Bürgermeisterin Sorya

Lippert, die noch im fernen Indien weilt, weswegen es mich besonders

freut, dass in diesem Jahr unser Dritter Bürgermeister Karl-Heinz

Kauczok sich nicht bei seiner Familie in Australien aufhält, sondern –

diesmal auch letztmalig – im Amt die Stadt Schweinfurt mit mir

gemeinsam vertritt.

Obwohl sich unsere Stadt im Vorwahlkampf befindet, ist es hier dennoch

wesentlich ungefährlicher als in dem von Buschbränden heimgesuchten

Australien. Dort hat Premierminister Scott Morrison zum ersten Mal in

der australischen Geschichte Reservisten der Armee im Kampf gegen

das Buschfeuer eingesetzt. Dieses hat mittlerweile eine Fläche zerstört,

die größer ist als die Niedersachsens, des zweitgrößten deutschen

Bundeslandes. Seit Monaten stemmen sich dort Anwohner,

Rettungskräfte und freiwillige Feuerwehrleute unermüdlich gegen die

Feuersbrunst. Sie kämpfen um jedes einzelne Haus, müssen aber immer

wieder vor den Flammen kapitulieren. Mehr als 1.500 Häuser sollen

schon zerstört sein, die genaue Zahl kennt niemand. Mindestens 24

Menschen sind seit Beginn der Brände getötet worden. Vor wenigen

Tagen hat deswegen der am stärksten betroffene Bundesstaat New

South Wales den Notstand ausgerufen. Bei der eben geschilderten

Dramatik, die sicherlich ihre Ursachen auch im Klimawandel haben, ist

diese drastische Maßnahme sicherlich gerechtfertigt. Hierzulande sollten

wir unter diesen Umständen und mit Blick auf unsere Geschichte uns

davor hüten allzu leichtfertig den Notstand auszurufen, wie kürzlich im

Stadtrat gefordert. Denn wie reagieren wir, wenn sich wirklich einmal ein

solches Szenario konkretisiert? Welche Eskalationsstufen bleiben uns

dann noch? Und so kann ich mich nur der Meinung von Alexander

Neubacher, im Wochenmagazin Der Spiegel Nr. 50 anschließen, wenn

dieser feststellt: „Die Aufgabe der EU-Abgeordneten ist nicht, den

Notstand auszurufen, sondern diesen zu verhindern. Die Klimakrise wird

sich entweder mit den Mitteln der Demokratie bewältigen lassen oder gar

nicht.“

So sehr uns auch die katastrophenähnlichen Zustände Australiens

betroffen machen müssen, so sehr sollten uns die neuesten

Entwicklungen im mittleren Osten beunruhigen. Dort hat der unbedachte

und übereilte Befehl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump den

wichtigsten General Irans gezielt zu töten, erneut die Lunte an ein

Pulverfass gelegt, von dem noch nicht klar ist, wann, wo und in welchem

Ausmaße es explodieren wird. Bedenkt man, dass der Arm des Iran über

den Irak bis nach Syrien und in den Libanon reicht, ist kaum zu erwarten,

dass die in Aussicht gestellte Reaktion spurlos an Europa vorbeigeht.

Die Spirale aus Aktion und Reaktion lässt jedenfalls nichts Gutes

erhoffen, wenn man den Ankündigungen Trumps Glauben schenken will.

Dieser kündigte für den Fall iranischer Angriffe „auf Amerikaner oder

amerikanisches Eigentum“ die Beschießung von 52 Städten an, „von

denen einige sehr bedeutend und wichtig für Iran und die iranische

Kultur“ seien. Das wäre das erste Mal, wie Andreas Platthaus in der FAZ

vom 7. Januar feststellt, „dass ein amerikanischer Befehlshaber im

Vorhinein die Zerstörung von kulturellen Objekten als Ziel ausgibt, wie

immer man bei einem Mann wie Trump dessen Gebrauch des Wortes

Kultur zu deuten habe“. Dabei ist Amerika zweifellos eine Kulturnation.

Denn was wären wir beispielsweise ohne Walt Disneys Donald Duck

oder Dorette Duck?

Sie kennen Dorette Duck nicht? Sie war die Großmutter Donald Ducks,

lebte auf einem Bauernhof in den 1940er Jahren am Ortstrand von

Entenhausen, wo sie alles anbaute, was sie zum Leben benötigte.

Eine Maschine, die ihr der Erfinder Daniel Düsentrieb zum Geburtstag

schenkte, die aus Erde alles herstellte was es an landwirtschaftlichen

Produkten gab, lehnte sie ab. „Was soll ich den ganzen Tag tun, was

sollen meine Schweine, Kühe und Hühner tun? Da haben wir ja hier eine

Fabrik und keinen Bauernhof mehr.“

Ob sie deswegen eine Art Ökoaktivistin war, wie die Main-Post am

24.09.2013 mutmaßte, lassen wir dahingestellt. Denn den Begriff

Nachhaltigkeit gab es zwar schon, er fand aber ausschließlich in der

Forstwissenschaft seine Verwendung. Vom Klimawandel war noch keine

Rede, auch wenn er damals schon stattfand. Nein, Dorette Duck, lebte

wohl so wie der Großteil der Bevölkerung: sparsam und bescheiden.

Begriffe, die heute etwas altmodisch anmuten, wenngleich ihre

Beachtung viele unserer aktuellen Probleme lösen würde, ohne dass wir

uns dabei allzu sehr verrenken müssten und ohne permanent die

moralische Keule schwingen zu müssen.

Ansonsten war Dorette Duck durchaus auf dem Stand der Technik. So

war ihr Privathaushalt damals schon mit einem der noch seltenen

Telefone ausgestattet. In ihrer Scheune stand ein Elektromobil der

Marke Detroit Elektric, das ab 1907 im gleichnamigen Detroit hergestellt

wurde. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug 55 km/h, seine Reichweite

120 km. Angetrieben wurde es von einem Gleichstrommotor, der sich

über eine Bleibatterie mit 94 Volt aus 52 Zellen speist.

Bis 1941 wurden von diesem Modell 12.348 Elektroautos und 535

Elektro-LKWs hergestellt.

Auf dem allerneuesten Stand war Oma Duck mit ihrem E-Mobil 1943

allerdings nicht mehr. Denn spätestens mit der Erfindung des

elektrischen Anlassers durch den Studienabbrecher Charles Kettering,

im Jahre 1911 begann der Siegeszug des Verbrennungsmotors und

löste nach und nach den bis dahin den überlegenen E-Motor ab. Schon

damals waren seine Nachteile offenkundig und bis zum heutigen Tage

nicht beseitigt: Das große Volumen und das hohe Gewicht der Batterien

bzw. der Akkumulatoren bei einer vergleichsweisen kurzen Reichweite.

Insofern war Oma Duck weder ihrer Zeit voraus noch besonders

rückständig, sondern vielmehr eine typische Vertreterin einer

Zeitenwende und damit unserer Generation, knapp 100 Jahre später,

wieder erstaunlich nah!

Verbrennungs- oder Elektromotor? Eine 120 Jahre alte Streitfrage stellt

sich wieder und ist doch nur Stellvertreter für viel komplexere

Herausforderungen.

Bedenkt man, dass das erste Hybrid-Auto im Jahr 1888, also im 3-

Kaiser-Jahr, erfunden von Ferdinand Porsche und gebaut vom Wiener

Hoffabrikanten Ludwig Lohner, das Licht der Welt erblickte, scheint sich

Geschichte doch zu wiederholen.

Aber machen wir uns nichts vor: die Frage Elektro- oder

Verbrennungsmotor ist längst nicht nur eine Frage um ein technisches

Bauteil, sondern steht exemplarisch für eine weitere Zeitenwende, die

längst nicht nur die Mobilität, sondern die großen Fragen der Menschheit

betrifft!

Wie wollen und sollen wir uns in Zukunft fortbewegen? Wie werden wir

uns in Zukunft begegnen bzw. überhaupt kommunizieren? Wie und

woher sollen wir in Zukunft unsere Energie beziehen? Gibt es in diesem

Zusammenhang überhaupt eine ökologisch unangreifbare wie

ökonomisch schulterbare Energiegewinnung? Welche Rolle wird hierbei

die Digitalisierung spielen? Wird sie uns helfen unsere Probleme zu

lösen oder wird sie sich eines Tages gegen ihre Erfinder wenden? Wird

sich vor dem Hintergrund des Klimawandels unsere bisherige

Lebensform nicht ändern, ja ändern müssen? Und welchen Preis sind

wir bereit zu zahlen, wieviel Veränderung hält unsere Gesellschaft aus

ohne unseren sozialen Frieden, unseren Wohlstand zu gefährden und zu

massiv in die freiheitlichen Grundrechte jedes Einzelnen von uns

einzugreifen?

Vor allen Dingen sollten wir uns im Klaren sein, dass in unserer

komplexen demokratisch verfassten Gesellschaft Veränderungen nicht

mit der Brechstange herbeigeführt werden können. Sie werden Zeit

benötigen! Sie müssen auf ihr mögliches Ende hin betrachtet werden!

So stimme ich dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil

uneingeschränkt zu, wenn dieser feststellt: „Manche meinen, der

Gesellschaft über Nacht ein von der Wissenschaft gestütztes Reisbrett–

Programm überstülpen zu können. Das wird nicht funktionieren. Wer in

der Gesellschaft unterwegs ist, weiß, dass man immer wieder die

Zustimmung und das Vertrauen der Bürger gewinnen muss. Auf ad hoc

Manöver – zumal wenn sie belehrend daherkommen – reagieren viele

allergisch. Wer etwa ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2030

fordert, gefährdet nicht nur eine Industrie, sondern auch die Zustimmung

in der Bevölkerung. Ohne Stufenpläne geht es nicht.“ (FAZ vom

16.09.2019)

Nicht in Panik, sondern mit Maß, Mitte und Mut sollten wir den

Herausforderungen unserer Zeit begegnen. So werden wir Mobilität in

ihrer Vielfalt neu denken und hierauf Antworten finden müssen, auch und

gerade in der Stadt der Kugellager und damit der Mobilität, in

Schweinfurt.

Mit dem Siegeszug des Elektrofahrrads wird das Fahrrad nicht nur

schneller, sondern bleibt bis ins hohe Alter nutzbar und entwickelt sich

mehr und mehr zu einer Alternative gegenüber dem PKW.

Der Ausbau unseres Radwegenetzwerkes ist daher geboten, die

Erarbeitung eines Radfahrkonzeptes ein weiterer Schritt. Dieses gilt es

nunmehr auszuwerten und Prioritäten zu setzen. Hauptachsen sollten

geschaffen und Radwegelücken geschlossen werden. Dabei gilt es das

vorhandene Radwegenetz zu nutzen und Parallelstrukturen zu

vermeiden. Insbesondere ist Rücksicht zu nehmen, auf Anwohner und

Fußgänger. Gerade letztgenannte Gruppe unserer Bevölkerung sieht

ihre Interessen nicht immer in ausreichender Weise gegenüber des

Auto- und Radverkehres berücksichtigt.

Neben dem Fahrrad wird der öffentliche Personennahverkehr eine

weitere zentrale Rolle spielen. So gilt es alsbald die neuen Stadtteile

Bellevue und Kessler Field mit Yorktown Village an das ÖPNV Netz

anzuschließen. Auch der weitere Ausbau von Elektroladestellen ist zu

forcieren und die Einführung einer E-Buslinie in Zusammenarbeit mit

unseren in diesen Bereich tätigen Unternehmen weiter zu verfolgen.

Über einen Shuttleservice zwischen Bahnhof und dem Gelände der

Landesgartenschau stehen wir bereits mit der heimischen Industrie in

Verhandlung.

Zur Attraktivierung des ÖPNV erheblich beitragen, wird die Schaffung

eines einheitlichen Tarifverbundes innerhalb der Region 3. Dieser ist

Voraussetzung um in einem weiteren Schritt mit der Planungsregion 2,

rund um Würzburg zu fusionieren und damit bis Mitte 2022 einen

Mainfränkischen Verbund zu bilden, der es erlaubt, mit einer einzigen

Fahrkarte z.B. vom Kreuzberg zum Würzburger Käppele mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zu gelangen.

Neben der Stärkung des Radverkehres wie auch des ÖPNV sind und

bleiben wir eine Stadt des Automobils im ländlichen Raum. Abgesehen

von dem Umstand, dass ca. 20.000 Menschen in der Maschinenbauund Automobilzuliefererindustrie unmittelbar und weitere 20.000

mittelbar arbeiten und ihr Geld verdienen, muss Schweinfurt auch

weiterhin für den Individualverkehr erreichbar bleiben. Dies betrifft nicht

nur unsere Berufspendler, sondern auch unsere auswärtigen Gäste und

schließlich unsere Schweinfurter selbst. So nehmen wir die Lösung des

zunehmenden Parkproblems rund um das Leopoldina-Krankenhaus

bereits in diesem Jahr in Angriff, insbesondere damit dort weitere

Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge entstehen können. Mit dem Bau

eines weiteren Parkhauses in der Mainbergerstraße im nächsten Jahr,

schaffen wir die erste spürbare Erleichterung. Nach dieser Fertigstellung

kann dann das alte Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus selbst

abgebrochen und durch ein neues und größeres ersetzt werden.

Ein weiteres Hauptaugenmerk werden wir in 2020 dem Wohnen in

Schweinfurt einräumen. Während in Bellevue der Bau von am Ende 650

Wohneinheiten bereits in vollem Gange ist, laufen die Planungen für die

weitere Besiedelung des Kessler Fields auf vollen Touren. Hier sollen in

den nächsten sechs Jahren weitere 240 Wohneinheiten entstehen. Im

Zuge der Landesgartenschau 2026 kann hier eine „neue Gartenstadt“

entstehen, die den neuesten ökologischen Standard aufweist und dabei

möglichst vielen Menschen Wohnraum bietet. Dabei ist darauf zu achten,

dass allen sozialen Schichten und allen Generationen ein Angebot

gemacht werden kann. Eine reine Fokussierung auf den Sozialwohnbau

ist vor diesem Hintergrund und den begrenzten Flächen, wie sie

Schweinfurt aufweist, zu vermeiden. Denn auch eine weltoffene,

tolerante und bunte Stadt, wie sie Schweinfurt ist, gerät irgendwann an

die Grenzen ihrer Fähigkeiten der Integration und sozialen

Ausgewogenheit. Maß und Mitte müssen auch hier die Leitbilder

städtischer Entwicklung bleiben.

Ist der Stadtteil Bellevue besiedelt, der neue Stadtteil Kessler Field

überplant, kann in einem dritten Schritt die Arrondierung und der

Lückenschluss mit den Pfannäckern vorangetrieben werden.

Mit der Kombination aus Fernwärme und Stromerzeugung durch

Photovoltaik kann in der neuen Gartenstadt Kessler Field ein CO²-freier

und damit klimaneutraler Stadtteil entstehen.

Damit geht die Stadtverwaltung aber lediglich in Vorleistung. Denn auch

die Industrie hat erkannt, dass die CO²-freie Versorgung mit Energie zu

den Schlüsselfragen des Produktionsstandortes gehört. Ich bin

deswegen überaus dankbar, dass es im Dezember letzten Jahres

gelungen ist, mit sämtlichen Vertretern der Großindustrie, der

Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Stadtwerke eine

Allianz zu schmieden, die sich dieser großen Herausforderung auf

lokaler Ebene annehmen will. Dabei soll auch der Frage nachgegangen

werden, welche Rolle der Wasserstoff als Energieträger von übermorgen

spielen kann. Schweinfurt soll dabei zum Reallabor werden und damit

seine Vorreiterrolle als Wirtschaftsmotor der Region Mainfranken

behaupten. Wenn wir unseren hohen Lebensstandard beibehalten

wollen, ist es von existenzieller Bedeutung, dass wir Ökonomie und

Ökologie nicht als Gegensatz, sondern als befruchtende Symbiose

verstehen und ihnen Raum zur Entfaltung geben.

Der Aufgabenkatalog Schweinfurts ist damit aber noch längst nicht

abgeschlossen. So zentral die Themen des Klimaschutzes, der Mobilität

und der Energiegewinnung sind, so wichtig ist es, uns immer wieder zu

vergegenwärtigen, dass eine Stadt ein Mikrokosmos ist, in dem sich

letztlich alle Entwicklungen und Belange der Menschen bündeln und

verwirklichen.

So sind wir eine Stadt, in der über 20 Nationen bislang friedlich, oft

miteinander, manchmal nebeneinander her leben. In manchen

Kindergartengruppen und Schulklassen sind Kinder, die der deutschen

Sprache mächtig sind, in der absoluten Minderheit.

Der Zuzug von ca. 1.800 syrischen Flüchtlingen stellt enorme

Herausforderungen für deren Integration in den Arbeitsmarkt und in

unsere Wertegesellschaft dar.

Mittlerweile studieren ca. 1.500 internationale Studenten in Schweinfurt.

So sehr wir uns darüber freuen, so sehr müssen wir darauf achten, dass

diese kein Nischendasein führen, sondern integraler Bestandteil unserer

Hochschule für angewandte Wissenschaften werden.

Neben diesen sozialen Fragen werden wir uns im nächsten Jahrzehnt

weiterhin verstärkt dem Erhalt unserer Infrastruktur widmen müssen. So

gilt es allein über 50 Schulen, 30 Kindergärten, 60 Brücken und 80

Spielplätze immer wieder in Stand zu halten, wenn wir unserem Ruf als

lebenswerte und schöne Stadt bewahren wollen.

Viele dieser Aufgaben können wir sukzessive abarbeiten, manche

müssen wir aber auch gleichzeitig lösen. Schwerpunktsetzungen und

Planungen werden nicht selten dabei von der Wirklichkeit überholt, so

dass die Kompassnadel immer wieder neu ausgerichtet werden muss.

Lassen Sie uns also diese Herausforderungen gemeinsam annehmen

und schultern. Dabei sollten wir uns weder von den

Realitätsverweigerern noch von den Apokalyptikern Bange machen

lassen. Maß, Mitte und Mut sollten unser Leitmotiv sein und bleiben,

gepaart mit Schweinfurter Pragmatismus und Offenheit für das Neue

unter Bewahrung des Bewährten.

Halten wir es mit Winston Churchill, wenn dieser feststellt, „Ein Pessimist

sieht in jeder Gelegenheit ein Problem, ein Optimist in jedem Problem

eine Chance.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches und erfolgreiches

Jahr 2020, Gesundheit, innere Zufriedenheit und Gottes Segen!