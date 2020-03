Noch am Wochenende beim Skifahren in Tirol? Ein Schweinfurter Arzt berichtet von unverantwortlichen Patienten, die das Corona-Virus anscheinend aus Ã–sterreich mitbrachten

Noch am Wochenende beim Skifahren in Tirol? Ein Schweinfurter Arzt berichtet von unverantwortlichen Patienten, die das Corona-Virus anscheinend aus Österreich mitbrachten

SCHWEINFURT – Für Aufsehen in den sozialen Medien sorgt seit Dienstagmittag ein Posting in den sozialen Medien vom Thomas Zimmermann, Praktischer Arzt in Schweinfurt mit Praxis am Deutschof. Er wendet sich an „Liebe Freunde“ mit einer Botschaft, die an sich unfassbar klingt.

Zimmermann schreibt von seinem großen Anliegen und von seinen großen Sorge „für uns ,unsere Gesundheit und auch um unser wirtschaftliches Überleben!“ Und er berichtet von seiner Sprechstunde, die Dienstagfrüh um 8 Uhr begann.

„Die meiste Zeit habe ich heute mit dem Gesundheitsamt oder mit Patienten telefoniert, die in den letzten drei Tagen (!!!) vom Skifahren aus Tirol und anderen Gebieten Österreichs zurückgekommen sind. Seit drei Wochen besteht Reisewarnung für diese Gebiete. Wer dort war und zurückkommt bringt die Gesundheit aller Mitmenschen in Gefahr. Hat von denen keiner die schrecklichen Berichte und Bilder aus Italien gesehen? Unverantwortliches Verhalten!“, schreibt er.

Ein Teil der Rückkehrer sei ohne Symptome, ein Teil ist krank, ein Teil wurde auf Corona getestet und ein Teil hat schon ein positives Testergebniss und ist bereits mit Ehepartner und Kindern in Quarantäne! Ebenso Kontaktpersonen wie Freunde oder Arbeitskollegen!

Für alle Rückkehrer hat der Arzt den Rat und eine bedrohlich klingende Mahnung: „Bleibt bitte 14 Tage zu Hause und begebt euch freiwillig in häusliche Quarantäne! Für alle in unserem Land muss gelten: Bleibt zu Hause und minimiert soweit möglich alle persönlichen Kontakte! Zurzeit werden schon Messehallen zu Kliniken umgebaut! Bald werden sich die Bilder in Deutschland mit den Berichten aus Italien und China gleichen! Bleibt bitte zu Hause!“

Am Montag wurde bekannt, dass in Ischgl in Österreich in den Alpen noch bis zum Wochenende Party gemacht wurde und das sich dort anscheinend ganz viele Urlauber mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Sollten dort auch viele Schweinfurter gewesen sein, so droht der Region womöglich ein steiler Anstieg der Zahlen der Infizierten.