Noch bis Sonntag: Endspurt fÃ¼r den Instagram-Fotowettbewerb zu Ludger Hinse â€žLich T raumâ€œ

SCHWEINFURT – Die Ausstellung „Lich T raum“ mit Lichtinstallationen des bekannten Künstlers Ludger Hinse geht bald zu Ende. Die in immer wieder neuen Farben schillernden, bewegten Objekte laden geradezu dazu ein, mit der Kamera zu spielen, sie aus immer neuen Perspektiven in den Blick zu nehmen.

Schon etliche Fotografinnen und Fotografen haben ihre ganz eigenen Eindrücke der Kunstwerke veröffentlicht. Eine Woche vor der Schlussveranstaltung ist am Sonntag, 28.06. um Mitternacht „Einsendeschluss“ für den Instagram-Fotowettbewerb.

In mehreren Kirchen sowie in der Kunsthalle Schweinfurt sind die Kunstwerke zu finden,. Die St. Johanniskirche ist derzeit täglich, die Kunsthalle Schweinfurt am Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet, so dass Interessierte trotz der sommerlichen Lichtverhältnisse am Abend auf andere Beleuchtung hoffen können, um die Farben besser zur Geltung zu bringen.

Wer seine Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #lichtraumsw veröffentlicht, nimmt automatisch am Wettbewerb teil und hat unter anderem die Chance, ein kleines Lichtkreuz im Wert von 250,- € zu gewinnen. Eine Jury wird die Siegerfotos auswählen.

Die Siegerehrung ist dann bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 5.7. um 17 Uhr in der Kunsthalle Schweinfurt geplant.

Informationen zur Ausstellung finden Neugierige unter www.lichtraumsw.de

Das Foto zeigt die„Himmelsleiter“ von Ludger Hinse vor dem Altarbild von Adolf Kleemann in St. Johannis Schweinfurt

Bild: Heiko Kuschel