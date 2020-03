Ã–ffentliche Abschlussveranstaltung: Wir im OberLand – BÃ¼rger gestalten ihre Zukunft im Schweinfurter OberLand

Teilen Facebook

SCHWEINFURTER OBERLAND – Seit Oktober 2018 evaluiert die Interkommunale Allianz Schweinfurter OberLand ihr Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK), auf dem die Zusammenarbeit der sechs Gemeinden basiert und schreibt dieses fort. Im Zuge dessen wird ebenfalls ein Daseinsvorsorgekonzept erstellt, wodurch alle sechs Gemeinden ins Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ der Städtebauförderung aufgenommen werden können.

Das ILEK soll einen „Fahrplan“ sowie möglichst konkrete und bürgernahe Projekte für die künftige gemeinsame Entwicklung der Märkte Maßbach und Stadtlauringen sowie der Gemeinden Schonungen, Rannungen, Thundorf und Üchtelhausen beinhalten. An diesen Projekten orientieren sich die Gemeinden und das Allianzmanagement, um die Region bestmöglich weiterzuentwickeln. Ziel des Daseinsvorsorgekonzepts ist es, alle Themen rund um die Daseinsvorsorge zu behandeln: Darunter fallen beispielsweise die Grundversorgung mit Mitteln des täglichen Bedarfs und soziale Dienstleistungen, z.B. mit Kulturangeboten, Gesundheitsdiensten, Kinderbetreuung, Schulausbildung und Altenpflege.

Nach einer groß angelegten Bürgerbeteiligung, mit einer Planer-vor-Ort Befragung im Mai 2019, einer Gebietsbereisung, der öffentlichen Auftaktveranstaltung im Juli 2019 und den thematischen Arbeitskreisen in jeder Gemeinde im Oktober 2019, neigt sich die Erstellung der beiden Konzepte dem Ende zu. Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich bei den Terminen mit eingebracht und haben aktiv an ihrer Zukunft im Schweinfurter OberLand mitgearbeitet. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre tolle Mitarbeit im letzten Jahr hierfür! Im März folgt nun der letzte Schritt unser Bürgerbeteiligung:

Am Mittwoch, den 11. März 2020 ist um 19.00 Uhr im Schüttbau in der Amtskellerei von Stadtlauringen (Kellereistraße 8-12, 97488 Stadtlauringen) die große Abschlussveranstaltung für die ILEK Erstellung/ Evaluierung sowie die Erstellung des Daseinsvorsorgekonzepts geplant.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen sich über das Verfahren, die Ergebnisse und den Prozess an diesem Abend zu informieren. Die Planer werden die Ergebnisse vortragen. Auf Mitarbeit und das Kommen freuen sich die Bürgermeister sowie das Allianzmanagement Schweinfurter OberLand!

Text und Bild: Hannah Grübl

Allianzmanagerin Schweinfurter OberLand