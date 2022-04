Ostern in Bad Kissingen: Das bedeutet besondere Erlebnisse an den Feiertagen

BAD KISSINGEN – Bad Kissingen bietet seinen Gästen und Einwohner*innen besondere Erlebnisse an den Osterfeiertagen. Von dekorierten Gebäuden über frühlingshafte Grünanlagen hin zu den Wasserspielen der Springbrunnen und Osterkonzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen gibt es einiges zu entdecken.

„Es freut uns, Bad Kissingen an den Osterfeiertagen so schön und vielfältig präsentieren zu können. Damit hoffen wir etwas dazu beizutragen, um unseren Gästen und Bewohner*innen dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Normalität zu ermöglichen“, so Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Österliche Dekoration

Besucher*innen und Einwohner*innen Bad Kissingens können sich an den Osterfeiertagen auf besondere Highlights in den Garten- und Parkanlagen freuen. Im Kurgarten werden Holzhasen in den Beeten zwischen den Tulpen und Osterglocken zu sehen sein. Daneben wird vor dem Max-Brunnen ein mit Frühlingsblühern bepflanztes Nest aufgebaut, welches mit einem großen Metallei, sowie kleineren Ostereiern geschmückt ist. Mehrere bepflanzte Ostereier können auch auf der Grünfläche unter der Schwarznuss hinter der Wandelhalle bestaunt werden. Es erstrahlen nicht nur die Außenflächen in frühlingshaftem Gewand, auch die Innenräume der Tourist-Information Arkadenbau sowie die Wandelhalle werden österlich geschmückt. Bei einem Osterspaziergang an der Brunnenhalle vorbei werden Gäste mit ansprechenden Pflanzenarrangements in den Kästen des Glasgangs oder an den Dekofenstern begrüßt. Die im vergangenen Jahr von Bad Kissinger Grundschüler*innen gestalteten Ostereier fließen hierbei ebenso wieder in die Dekorationen ein.

Nicht nur die Anlagen der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH erstrahlen in österlichem Glanz, sondern auch das Stadtgebiet Bad Kissingen. Der Ignatius-Taschner-Brunnen in der Fußgängerzone sowie der Botenlauben-Brunnen am Rathausplatz werden in Osterbrunnen verwandelt und bestechen mit Osterkrone und österlichen Dekorationen. Außerdem bringt die frühlingshafte Bepflanzung der Beete Farbe in die Innenstadt und verschönert so den österlichen Stadtbummel. Um an den Feiertagen entlang der Promenaden einenerstklassigen Ausblick bei einem Spaziergang zu gewährleisten, wurde auch der mobile Hochwasserschutz zeitlich abgestimmt zu den anstehenden Feiertagen demontiert.

Weitere Attraktionen in den Anlagen

Passend zu den Osterfeiertagen geht der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wieder in Betrieb. Während Gäste an Karfreitag und Karsamstag die Wasserfontäne bestaunenkönnen, finden nach Ostern wieder täglich die zauberhaften Wasserspiele sowie regelmäßig die beeindruckenden Beamer-Shows statt. Aufgrund der milden Wetterlage sind die Springbrunnen im Kurgarten bereits in Betrieb und laden damit zum Genießen und Verweilen ein. Daneben können sich Gäste und Einwohner*innen auch bereits in der mediterranen Kneipplandschaft im Luitpoldpark eine Auszeit gönnen und durch das Kneippbecken waten oder ein Armbad nehmen.

Die Attraktionen in den Garten- und Parkanlagen können Besucher*innen und Einwohner*innen ideal bei einem Osterspaziergang erkunden. Darüber hinaus kann auch das Gradierwerk von Gästen wieder genutzt werden.

Osterkonzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen

Nachdem an Karfreitag, dem stillen Feiertag, keine Töne der Staatsbad Philharmonie Kissingen in der Wandelhalle erklingen, gibt es an Ostersonntag und Ostermontag besondere Konzerte der Musiker*innen.

Am Ostersonntag, 17. April sowie Ostermontag, 18. April finden die Osterkonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen jeweils um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Wandelhalle statt. Um das christliche Osterfest zu würdigen und den Fokus auf Hoffnung und ewiges Leben zu lenken, haben die Musiker*innen für ihre Zuhörer*innen ein Programm vorbereitet, das lebendig, pointiert sowie eindrucksvoll ist und nachhaltig Freude schenken soll.

Am Karsamstag, 16. April finden die Konzerte der Staatsbad Philharmonie wie gewohnt statt. Die Musiker*innen spielen um 10:30 Uhr das Frühkonzert und um 15:30 Uhr das Wunschkonzert in der Wandelhalle. Der Eintritt zu den Konzerten ist für Inhaber*innen einer Gast- oder Premiumkarte kostenfrei.

Der Badkommissar führt Teilnehmer*innen unter dem Motto „Menschen – Kultur – Landschaft“ an Karsamstag, 16. April um 21:00 Uhr durch Bad Kissingen.

Osterprogramm im Museum Obere Saline

Ein Programm für die ganze Familie ist im Museum Obere Saline an den Ostertagen geboten. Ausstellungen, Mitmachprogramme und Führungen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder machen die Osterzeit zu einem besonderen Erlebnis. Kinder können am Ostersonntag Schmuck für den Osterstrauß basteln und das Museum dabei spielerisch entdecken. Das Mitmachprogramm startet um 15:00 Uhr. Eine Anmeldung ist unter +49 (0) 971 807 4230 möglich. Des Weiteren finden jeweils um 15:00 Uhr besondere Führungen statt. Am Ostersonntag, 17. April haben Interessierte die Möglichkeit, an der Überblicksführung „Bischof Bismarck-Bunte Sachen“ teilzunehmen und am Ostermontag, 18. April gibt es die Themenführung „Kurgast. Staatsmann. Mythos Bismarck in Bad Kissingen“. Darüber hinaus sind derzeit die Ausstellungen „Teddygeschichten“ sowie „Holzmodel für Gebäck – Geschichte und Geschichten“ im Museum Obere Saline für Gäste zugänglich.

Führungserlebnisse in Bad Kissingen

An den Osterfeiertagen können Besucher*innen und Einwohner*innen Bad Kissingen bei einer der Gästeführungen auf besondere Art entdecken. An Gründonnerstag, 14. April startet die Tour „Abendrunde, Baukunst, Frankenwein“ um 20:00 Uhr. Mit dem ehemaligen Sternegastronom Hermann Laudensack bekommen Teilnehmer*innen einen Einblick in die Bad Kissinger Geschichte. Ebenso kann die Stadt am 14. April bei der Nächstwächtertour ab 21:00 Uhr erkundet werden.

An Karfreitag, 15. April sowie an Ostersonntag, 17. April wird die Erlebnisführung „Ein Streifzug durch Bad Kissingen als UNESCO-Welterbe“ angeboten und Gästen die Bedeutung Bad Kissingens als große europäische Kurstadt näher gebracht.

Der Badkommissar führt Teilnehmer*innen unter dem Motto „Menschen – Kultur –Landschaft“ an Karsamstag, 18. April um 21:00 Uhr durch Bad Kissingen.

Darüber hinaus können Besucher*innen und Einwohner*innen an Karsamstag sowie an Ostermontag, 18. April die idyllische Altstadt sowie historische Kuranlagen bei der Führung „Der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen“ kennen lernen. Die historischen Räumlichkeiten können außerdem im Rahmen der „Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen“ am Samstag, 16. April, Sonntag, 17. April und Montag, 18. April oder bei einer individuellen Besichtigung erkundet werden. Der Regenten- und Arkadenbau ist auch an den Osterfeiertagen täglich zwischen 10:00 und 17:00 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind unter www.badkissingen.de/Gaestefuehrung zu finden.

Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder unter der E-Mail-Adresse kissingenticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können sich Interessierte Tickets online unter www.badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen.

Tourist-Information Arkadenbau

Die Tourist-Information Arkadenbau hat auch an den Osterfeiertagen täglich von 9:30 bis 17:30 Uhr geöffnet. Die Brunnenfrauen beraten Gäste ebenfalls auch an den Osterfeiertagen. Interessierte können den Heilwasserausschank an diesen Tagen vormittags, von 7:00 bis 09:00 Uhr besuchen und die Heilwässer probieren.