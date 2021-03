Planspiel BÃ¶rse der Sparkassen: Optimismus siegt auch in Krisenzeiten!

SCHWEINFURT / HASSBERGE – Das Planspiel Börse der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen: 93.746 Teilnehmende aus Deutschland, Europa, ja sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsenspiel registriert.

Elf Wochen galt es dann die Kursentwicklungen an verschiedenen Börsen zu beobachten, Wirtschaftsnachrichten zu studieren, das Für und Wider abzuwägen, um so die aussichtsreichsten Transaktionen für das eigene Depot – mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro – auszuwählen. Am 9. Dezember 2020 ging die 38. Spielrunde zu Ende. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge beteiligten sich 591 Schüler mit insgesamt 199 Teams.

Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch der zweite Lockdown konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Dies spiegelte sich auch in der Wertpapierauswahl der Siegerteams wider. Diese setzten auf Werte wie „TUI“, „Deutsche Lufthansa“, „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA“ oder „Snap“ und verliehen so ihrer Hoffnung auf baldige Normalisierung Ausdruck. Eine Rechnung, die zumindest an der Börse aufging.

Davon profitierten auch die Siegerteams des regionalen Wettbewerbs, die von der Sparkasse nun mit Urkunden und einem Geldpreis in Höhe von 200,00 Euro pro Team ausgezeichnet wurden: In der Depotgesamtwertung errang das Team „TEAM MAIS“ der Mittelschule Gerolzhofen (Klasse 10 bm: Maria Borschert und Isabella Müller) mit einem Depotwert von 61.321,66 Euro den ersten Platz. Ihre Investitionen in die Branchen Automobile und Banken/Finanzen/Versicherer zahlten sich letztendlich aus.

In der Nachhaltigkeitsbewertung gewann das Team „Innotrade“ der Mittelschule Ebern (Klasse 10m: Noah Schumann und Jonas Wohlfart) mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 8.692,95 Euro, der durch die Investition in das Wertpapier „Tesla Motors Inc.“ erwirtschaftet wurde.

Die Sparkassen vermitteln mit dem Planspiel Börse finanzielle Bildung spannend und praxisnah. Die Teilnehmer erhalten ein besseres Wirtschaftsverständnis und profitieren damit auch später bei eigenen Finanzentscheidungen.

Wer bei der nächsten Spielrunde des Planspiel Börse dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt unter www.planspiel-boerse.de informieren. Ende September 2021 geht’s wieder los.

Die Bilder (©Heike Genßler, Sparkasse Schweinfurt-Haßberge) zeigen die Siegerteams 2020 der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.

* 1. Platz Depotgesamtwert (Mittelschule Gerolzhofen) von links nach rechts: Maria Borschert (Team „TEAM MAIS“), Anneke Krüger (betreuende Lehrerin), Horst Fröhling (Rektor), Andreas Eisenhauer (Sparkasse) und Isabella Müller (Team „TEAM MAIS“)

* 1. Platz Nachhaltigkeitsertrag (Mittelschule Ebern) von links nach rechts: Kathrin Geglein (Sparkasse), Jonas Wohlfart (Team „Innotrade“), Thomas Rupprecht (betreuender Lehrer), Philipp Arnold (Rektor) und Noah Schumann (Team „Innotrade“)