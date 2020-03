Polizei ermittelt die Sieger des Kreisentscheids der SchÃ¼ler- und Buslotsen im Stadtgebiet und im Landkreis Schweinfurt

Teilen Facebook

SCHWEINFURT STADT UND LAND – Wer ist der beste Schüler- bzw. Buslotse im Stadtgebiet und im Landkreis Schweinfurt? Dieser Frage gingen die Verkehrserzieher/-innen der Polizeiinspektion Schweinfurt in einem Wettbewerb, dem sogenannten Kreisentscheid der Schüler- und Buslotsen, auf den Grund. Von den insgesamt 107 Jugendlichen, die heuer an dem Wettstreit teilnahmen, wurden die besten Schüler- und Buslotsen gefunden.

Der Prüfungsbogen mit einem breiten Spektrum an Wissensfragen, war nicht ganz leicht zu beantworten.

Die ausgebildeten Schüler- und Buslotsen der sieben teilnehmenden Mittelschulen wurden in Fragen zu ihrer Tätigkeit, Verkehrsregeln, Verkehrszeichen und Allgemeinwissen geprüft. Bei all diesen zum Teil recht anspruchsvollen Aufgaben schnitt im Landkreis Lauro Pötsch von der Mittelschule in Sennfeld am besten ab.

Im Stadtgebiet gewann den Kreisentscheid Irmak Yetim von der Albert-Schweitzer-Mittelschule.

Den zwei Jugendlichen wurden neben den Glückwünschen der Schulleitungen und den zuständigen Verkehrserzieher/-innen jeweils eine Urkunde und eine hochwertige USB-Stickkarte der Verkehrswacht Schweinfurt e.V. überreicht.

Beide Schüler dürfen am 24. April 2020 in Gemünden beim Bezirksentscheid ihr Wissen erneut unter Beweis stellen. Hier treten alle Gewinner/-innen der unterfränkischen Kreisentscheide in einer theoretischen und praktischen Prüfung gegeneinander an.

Ebenfalls für den Bezirksentscheid in Gemünden haben sich aufgrund ihrer guten schriftlichen Leistungen Jonas Bausewein von der Mittelschule Holderhecke in Bergrheinfeld, Jan Schießer von der Mittelschule Poppenhausen und Katharina Burkard von der Mittelschule in Gochsheim qualifiziert.

Jeffrey Uhunmwangho von der Albert-Schweitzer-Mittelschule wurde als Ersatzmann ernannt.

Auch diese vier Jugendlichen erhielten eine Urkunde und ein Geschenk der Verkehrswacht Schweinfurt e.V.

Bericht: Diana Ruppert, PHMin, Polizeiinspektion Schweinfurt

Auf den Fotos von links:

Frau Klehe (Rektorin Grund- und Mittelschule Sennfeld), Lauro Pötsch 1. Sieger im Landkreis von der Mittelschule Sennfeld, PHMin Diana Ruppert, Verkehrserzieherin PI Schweinfurt, PHM Dominik Leistner, Verkehrserzieher PI Schweinfurt

Bild: Frau Janina Göbel, Schulsozialpädagogin

PHMin Carolin Wahler, Verkehrserzieherin PI Schweinfurt, Irmak Yetim, 1. Siegerin in der Stadt von der Albert-Schweitzer-Mittelschule, PHMin Silke Bullinger, Verkehrserzieherin PI Schweinfurt

Bild: Frau Schmitt, Albert-Schweitzer-Mittelschule