Popup Bikelanes: Die SPD schlÃ¤gt die temporÃ¤re Umwidmung von Fahrstreifen zu Radwegen vor

SCHWEINFURT – Im Namen der SPD-Fraktion stellen die beiden SPD-Stadträte Marietta Eder und Johannes Petersen folgenden Antrag an Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Die Stadt Schweinfurt prüft angesichts der Corona-Pandemie Maßnahmen – auch zur kurz- und mittelfristigen – Förderung des Rad- und Fußverkehrs. Insbesondere wird an geeigneten, stärker frequentierten Stellen wie beispielsweise den Kreuzungen am Obertor (Niederwerrner Straße, Deutschhöfer Straße) Deutschhöfer Straße/Rhönstraße, Schützenstraße, Deutschhöfer Straße/ Dittelbrunner Straße und dem Weg von der Innenstadt über die Maxbrücke in den Hafen, die Einführung von sogenannten Popup-Bikelanes (temporäre Umwidmung von Fahrstreifen zu Radwegen) geprüft. So entsteht Platz für Radverkehr, aber auch mehr Sicherheit und durch die Verlegung des Radstreifens auf die Fahrbahn mehr Platz für Fußgänger um Abstand zu halten.

Ebenso wird geprüft, wo und inwieweit Lichtsignalanlagen mit Anforderung umgestaltet werden können, dass keine Betätigung des Anforderungsschalters mehr notwendig ist.

Weiterhin ist zu prüfen, inwieweit mit einer Reduktion der Höchstgeschwindigkeit im Stadtgebiet mehr Sicherheit im Straßenverkehr erreicht werden kann. Gegebenenfalls schlägt die Verwaltung dem Stadtrat bestimmte Straßen bzw. Gebiete vor, in denen eine solche Reduktion zielführend umgesetzt werden kann.

Begründung:

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens hat vielfältige Auswirkungen. Durch den Lockdown fahren weniger Menschen zur Arbeit, weniger Autos sind unterwegs. Straßen wurden leerer, Rad- und Gehwege voller, weil der Bevölkerung geraten wurde mit dem Fahrrad, anstatt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren, um die Abstandsgebote einzuhalten. Fahrradhändler berichten, dass sie in den vergangenen Wochen deutlich mehr Fahrräder und E-Bikes verkauft haben.

Durch das jetzt stattfindende langsame „Hochfahren“ bekommt die Anforderung, Abstand zu halten eine umso größere Bedeutung. Es wird voller und Abstand halten schwieriger. Masken alleine schützen nicht. Abstand halten ist das Gebot der Zeit. Wer die Rushhour im ÖPNV kennt, weiß, dass die Einhaltung des Abstandsgebots hier kaum umsetzbar ist. Menschen werden daher Alternativen zum ÖPNV suchen – aus Angst vor einer Infektion. Wenn jetzt vermehrt Menschen aus dem Homeoffice an ihre Arbeitsplätze und Schülerinnen und Schüler nach und nach an die Schulen zurückkehren, gilt es sichere Alternativen zu schaffen – auch um einen Verkehrskollaps, schlechte Luftwerte und weitere Belastungen durch eine Steigerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) (die Infektionsgefahr allein/familienintern im eigenen Auto ist relativ gering) zu verhindern. Hier muss die Stadt die entsprechenden Weichen für die nächste Zeit stellen. Menschen müssen ohne Angst vor Ansteckung – aber auch ohne Angst vor Unfällen auch ohne Auto unterwegs sein können. Dafür müssen wir mehr Platz auf Geh- und Radwegen schaffen. “Elterntaxis“ werden wir nur vermeiden können, wenn den Schulkindern sichere Radwege zur Verfügung stehen. Wer aber aufs Fahrrad oder den Weg zu Fuß umsteigt, lässt mehr Platz im ÖPNV – für die, die keine Alternative dazu haben.

Die Mittel dafür werden aus dem Budget zur Verbesserung des Radverkehrs entnommen.