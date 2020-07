Regisseurbesuch im KuK: Christoph Gampl zeigt seinen neusten Film â€žMAN FROM BEIRUTâ€œ

SCHWEINFURT – Am Donnerstag 30.07.2020 um 19:30 Uhr zeigt das KuK den neuen Kinofilm „MAN FROM BEIRUT“ in Anwesenheit des Regisseurs Christoph Gampl.

Christoph Gampl, Filmemacher aus Berlin, stammt ursprünglich aus Schweinfurt. Im starbesetzten Film geht es um den blinden Auftragskiller Momo (Kida Khodr Ramadan), der sich weigert, bei seinem letzten Job ein junges Mädchen umzubringen. So steht der Killer schon bald selbst auf der Abschussliste der Berliner Unterwelt. Eine packende Jagd durch das schwarz-weiße Berlin, kunstvoll in Szene gesetzt.

Drama, Thriller | Deutschland 2020 | FSK 16 | 86 min., Regie: Christoph Gampl, Darsteller: Kida Khodr Ramadan, Blerim Destani, James Biberi, Susanne Wuest, Dunja Ramadan, Frederic Lau u.a.

Mit „Man From Beirut“ war Christoph Gampl beim A-Festival in Tallinn vertreten. Durch die Corona-Krise mussten der Regisseur und sein Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan erfinderisch werden, was den Auswertungsweg des eindringlichen Schwarzweissfilms betrifft. Premiere feierte das Filmteam während der Corona in den Autokinos, jetzt ist er endlich auch in den Kinos zu sehen!

MAN FROM BEIRUT läuft Do. – So. täglich um 19:30 Uhr. Karten und weitere Infos gibt es unter www.kuk-kino.de oder Reservierung unter 09721 82358 (KuK).

Weitere Infos zu MAN FROM BEIRUT: www.filmweltverleih.de/cinema/movie/man-from-beirut

Fotos: Filmwelt Verleihagentur