Saari steht zum Verkauf: Corona und die Krise erwischte das wohl tollste Saunaerlebnis im Landkreis Schweinfurt

OBEREUERHEIM – Unlängst erst berichtete SW1.News über das Buch des Oberfranken Andi Bär, der alle Bayerischen Saunen getestet und darüber ein Buch geschrieben hat. In Unterfranken lobte er vor allem die Saari Sauna im kleinen Dorf Obereuerheim. Doch dort ist die Zukunft fraglich.

Am Gänswasen haben Hendrike und Joachim Wendel, Thomas Hüllmandel und Daniela Zehe sich einen Traum erfüllt. Vor nicht ganz sechs Jahren eröffneten sie eine „Insel der Erholung“. Doch die steht nun zum Verkauf, wie das Quartett in den sozialen Medien bekannt gibt. Die angesprochenen Saunafreunde können es zwar kaum erwarten, bis das Saari nach langer Corona-Pause wieder die Türen auf macht. “ Auch wir würden uns riesig freuen, mit euch allen wieder schöne Saunatage zu verbringen“, schreiben die Inhaber. „Doch auch wenn wir jetzt bald wieder öffnen könnten, wäre das wohl weder für euch noch für uns ein Vergnügen“, heißt es weiter.

„Mundschutz, fünf Leute mit Mindestabstand in der Aufgusssauna (ohne Aufguss), Chlor im Naturpool, Chemie überall, und, und. Das bringt niemandem Spaß. Da keiner sagen kann, was den Verantwortlichen noch alles einfällt, peilen wir vorsichtig den September für unsere Wiedereröffnung an. Wir hielten die ergriffenen Maßnahmen für gut und richtig. Was jetzt passiert, halten wir für verantwortungslos, maßlos und nachhaltig zerstörend“, schreiben die Verantwortlichen.

Und wohl noch schlimmer: „Leider müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass wir uns alle Vier dazu entschlossen haben, unsere Immobilie ab dem Frühjahr/Sommer 2021 zum Kauf anzubieten. Ob es dann als Sauna weitergehen wird, können wir nicht sagen. Viele von euch kennen uns und wissen, wieviel Herzblut wir investiert haben. Selbst geplant, selbst gebaut und selbst betrieben! Es war ein gelebter Traum.

Von Anfang an wussten wir, dass es dauert, bis zu reichlich Spaß auch so langsam Wirtschaftlichkeit hinzu kommt. In den letzten Monaten ist uns bewusst geworden, dass wir vieles nicht mehr selbst in der Hand haben, sondern von willkürlichen Entscheidungsträgern abhängig sind“, schreibt das Saari-Team.

Und so beschreibt Andi Bär das Saari in Obereuerheim, Grettstadt.

„Das Saari ist für mich persönlich eine absolute Wohlfühloase. Ich liebe es, wenn Privatpersonen das Risiko nicht scheuen, und aus purer Lust mit viel Herzblut eine Saunalandschaft erschaffen und natürlich auch mit Leben erfüllen. Und das haben die Macher nahezu perfekt geschafft. Nicht nur, dass die Anlage vom ersten Moment an einen hohen Wohlfühlfaktor vermittelt, sie überzeugt auch im qualitativen Segment vollauf. Angefangen vom Bistro über den herrlich hergerichteten Saunagarten bis hin zu den Aufgüssen, die natürlich das Salz in der Suppe sind. Sowohl Saunaneulinge als auch alte Hasen sind dort gut aufgehoben. Von moderat warm bis hin zu ordentlich heiß reicht das Segment der Zeremonien. Und als „Guzzi“ gibt es danach nicht nur den Naturteich, sondern auch immer wieder kleine Leckereien zum Naschen. Herrlich: Der echte Ventilator, der vor den Aufgüssen frische Luft in die Außensauna bläst – eine schöne Idee. Und auch wenn der Preis im Vergleich zu anderen Saunen durchaus nicht unbedingt gering ist: Der Besuch ist jeden Cent wert.“

Fotos/ Video: Saari Sauna, Obereuerheim