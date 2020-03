Schweinfurt Gewaltfrei!: Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Schweinfurter Frauenhauses, â€žBrot und Rosenâ€œ am Mittag

Schweinfurt Gewaltfrei!: Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Schweinfurter Frauenhauses, „Brot und Rosen“ am Mittag

SCHWEINFURT – „Vor 2 Jahren wurde in Deutschland die Istanbul Konvention ratifiziert, seitdem hat sich in Schweinfurt in Bezug auf eine Umsetzung nichts getan“, kritisiert die Schweinfurter Oberbürgermeisterkandidatin Marietta Eder (SPD)

„Die Situation der von Gewalt betroffenen Frauen hat sich nicht verbessert und es wurden keinerlei Anstrengungen unternommen, um hier für Veränderung zu sorgen. Nicht nur die bayerischen Frauenhäuser sondern auch das Schweinfurter Frauenhaus ist auf finanzielle Unterstützung durch Spenden angewiesen. Die Bayerische Staatsregierung kommt ihrer Pflicht nicht ausreichend nach, Schutzräume für misshandelte Frauen zu schaffen und ausreichend Personal bereitzustellen, findet Eder. „In diesem Fall muss die Kommune in Vorleistung gehen um die Situation zu verbessern. Gerade im Wohnungsbereich kann die Stadt Schweinfurt hier neue Wege zur Unterstützung starten und damit die Situation des permanenten Mangels an Aufnahmemöglichkeiten in den Frauenhäusern entgegenwirken.“

„Die Kommune ist in der Pflicht und muss einen stärkeren Beitrag leisten zum Beispiel durch Runde Tische, Vernetzungsarbeit und Förderung von entsprechenden Institutionen und Initiativen. Aber auch eine Gestaltungssatzung gegen diskriminierende Werbung, die zuverlässige, bedarfsgerechte Förderung von Frauenhäusern und eine Anlaufstelle auf größeren Festen für Menschen, die sich bedroht oder belästigt fühlen, gehören dazu.“ bestätigt auch Ursula Kirmeier, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Unterfranken.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Schweinfurt sammelt jedes Jahr Spenden und wollen auf die schwierige Situation des Schweinfurter Frauenhauses aufmerksam machen. Dafür organisieren sie, gemeinsam mit den Ver.di-Bezirksfrauen die jährliche „Frauenfete“, auch um das Frauenhaus finanziell unterstützen.

Diese Benefiz-Veranstaltung „For Women Only“ startet am Samstag, 07.03.20, ab 20:30 Uhr, im Jugendhaus „FränZ“, Franz-Schubert-Straße 26, in Schweinfurt. Mit dabei ist DJane Nana. Der Eintritt ist frei, alle Einnahmen und Spenden gehen in vollem Umfang an das Schweinfurter Frauenhaus.

Internationaler Frauentag 2020:

Am Sonntag ist Internationaler Frauentag. Für die SPD und insbesondere die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) ein Kampftag, damit die Geschlechter in Schweinfurt endlich gleichgestellt sind. Immer noch verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen, immer noch sucht man Frauen in Führungspositionen mit der Lupe.

Leider hat bei den vergangenen Wahlen der Frauenanteil in den Parlamenten drastisch abgenommen. Die AsF kämpft dafür, dass wieder mehr Frauen im Stadtrat vertreten sind. Deshalb hat die SPD 22 Kandidatinnen und 22 Kandidaten nominiert und diese paritätisch gereiht. „Das Rathaus muss weiblicher werden.

Schweinfurt braucht starke Frauen in der Politik und es braucht Marietta Eder als Oberbürgermeisterin. Mit Ihr kann Schweinfurt GEWALTFREI werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger“, heißt es in einer Pressemeldung.

Man fordert:

Gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort

Gewalt ist keine Privatsache: Hinschauen, eingreifen!

Umsetzung der „Istanbul – Konvention“ bedeutet Schweinfurt gewaltfrei!

Unterstützung für alleinerziehende Mütter

Unterstützung für pflegende Angehörige

Traditionell verteilt die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und die Gliederungen der SPD Schweinfurt gemeinsam mit der Oberbürgermeisterkandidatin Marietta Eder und den Stadtratskandidatinnen anlässlich des internationalen Frauentages an die Bürgerinnen „Brot und Rosen“. Und zwar am Samstag den, 07. März 2020, ab 11:00 Uhr, am Roßmarkt beim H&M.