Sehr viel Wind beim groÃŸen Faschingsumzug in Bergrheinfeld

Sehr viel Wind beim großen Faschingsumzug in Bergrheinfeld

BERGRHEINFELD – Es war schon sehr windig in diesem Jahr beim Faschingsumzug in Bergrheinfeld, die Teilnehmer haben sich ihre gute Laune aber trotzdem nicht verderben lassen- Schön war´s am Sonntag – und SW-N.TV war natürlich mit dabei….

Mehr im Filmbeitrag