So war er, der Gaudiwurm durch die Schweinfurter Innenstadt am Faschingsdienstag – MIT VIDEO & VIELEN FOTOS!

SCHWEINFURT – Halbwegs viel Wind und ziemlich Regen: So machte es natürlich nur bedingt Spaß am Dienstagmittag. Für Beteiligte genauso wie für die dennoch wieder vielen Zuschauer am Straßenrand, als sich der Schweinfurter Faschingszug als Gaudiwurm vom Spitalseeplatz an in Richtung Marktplatz in Bewegung setzte.

Trotzdem kamen natürlich einige tausend Leute zum alljährlichen „Helau“, das immer wieder dann übertönt wurde, wenn es die Wagen mit der Beschallung übertrieben. „Malle“-Musik zog für rund zwei Stunden über die Stadt. Politische Spitzfindigkeiten als Botschaften wie bei den großen Zügen in Düsseldorf, Main, oder Köln vermisste man in Schweinfurt wieder einmal. Mal abgesehen vielleicht von der Forderung, die Steigerwaldbahn müsse wieder als „Pfefferminzbahn“ in Betrieb genommen werden. Hoch auf diesem Wagen: Der Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen, Holger Laschka.

Wer sich auf einem der Bilder entdeckt und es im Original groß haben möchte, meldet sich einfach per Mail an redaktion@sw1.news.