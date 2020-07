Sommertipps der Gesundheitskasse AOK: Wer viel schwitzt, muss viel trinken!

SCHWEINFURT / MAIN-RHÖN – Sonne, Hitze oder gar Schwüle – und kein Lüftchen regt sich. Das fordert den Körper, er reagiert mit vermehrtem Schwitzen. Der Schweiß verdunstet auf der Hautoberfläche und hilft so, die Körpertemperatur stabil zu halten. „Wer gesund ist und ausreichend trinkt, steckt auch sehr hohe Temperaturen in der Regel gut weg,“ so Lothar Zachmann von der AOK in Schweinfurt.

Dagegen kann große Hitze Menschen mit Durchblutungsstörungen, Säuglingen, Kleinkindern und Senioren zu schaffen machen. Gerade bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl nach, zudem erfolgt die Regulierung ihrer Körpertemperatur zunehmend langsamer. „Durch Schwitzen bei sommerlichen Temperaturen verliert der Körper mehr Flüssigkeit als sonst – im Durchschnitt zweieinhalb bis drei Liter – und er scheidet mehr Mineralstoffe aus“, sagt Lothar Zachmann und warnt vor der Gefahr, dass der Körper regelrecht austrocknen kann. Dies betrifft neben älteren Menschen auch Säuglinge und Kleinkinder.

Flüssigkeitsverlust ausgleichen

Das A und O bei großer Hitze ist trinken, trinken, trinken. Die besten Durstlöscher sind Leitungs- oder Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertees. Fruchtsaftschorlen – aus höchstens einem Drittel Saft und mindestens zwei Dritteln Wasser – liefern neben Flüssigkeit auch Mineralstoffe. Am besten ist es, Getränke über den ganzen Tag zu verteilen und, falls nötig, Erinnerungshilfen zu benutzen. Auch Kinder brauchen öfter einmal eine Erinnerung ans Trinken. Um eisgekühlte Cola und Limonade sollte man allerdings einen Bogen machen. Sie sind sehr zucker- und kalorienreich, löschen bestenfalls sehr kurzzeitig den Durst, führen zu vermehrtem Schwitzen und können sogar Magenbeschwerden verursachen. Lothar Zachmann rät außerdem an heißen Tagen von alkoholischen Getränken ab – sie erweitern die Gefäße und entziehen dem Körper sogar Flüssigkeit.

Durch körperliche Aktivität verliert man zusätzlich Wasser und Mineralien. Bei einer Hitzewelle gilt es daher, Sport und Anstrengung wohl zu dosieren bzw. auf die kühleren Tageszeiten zu legen. Genügend Trinken ist auch im heißen Büro wichtig. Was oft unterschätzt wird, ist die Temperatur im Auto auf der Urlaubsreise. Doch selbst mit Klimaanlage gehört ausreichend Flüssigkeit ins Reisegepäck. Übrigens: Für eine schnelle Abkühlung zwischendurch empfiehlt es sich, Wasser nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich anzuwenden: „Lassen Sie kaltes Wasser über die Handgelenke laufen oder nehmen Sie – wenn möglich – ein kaltes Unterarm- oder Fußbad,“ rät Lothar Zachmann. Das erfrischt und kurbelt den Kreislauf an.

Auf dem Bild: Besonders die Kleinsten und die Älteren sollten bei Hitze das Trinken nicht vergessen.

Foto © PantherMedia / info.zonecreative.it