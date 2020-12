Spende fÃ¼r schÃ¶ne Momente: Bestattungshaus Freiberg Ã¼bergibt 600 Euro an das Schweinfurter Lebenshilfe-Wohnheim

SCHWEINFURT – Traditionell spendet das Schweinfurter Bestattungshaus Freiberg jährlich zu Weihnachten an soziale Organisationen in und um Schweinfurt. In diesem Jahr haben die Bewohner des Schweinfurter Lebenshilfe-Wohnheims in der Nikolaus-Hofmann-Straße eine Spende in Höhe von 600 Euro erhalten.

Bei der Spendenübergabe per Symbolscheck im Bestattungshaus Freiberg am letzten Dienstag bedankten sich Hausleiter Roland Scheuring und die beiden Hausprecher, Mariella Groß und Marco Hoffmann, bei Geschäftsführer Bernd Freiberg und dessen Frau Irina für die willkommene Finanzspritze.

„Wir möchten mit unserer Spende den Wohnheimbewohnern aus der Nikolaus-Hofmann-Straße schöne und freudige Momente bereiten“, sagte Freiberg bei der Schecküberreichung. Er und sein Team hatten anlässlich eines Trauerfalls im letzten Jahr das Lebenshilfe-Wohnheim und seine Bewohner kennengelernt. „Die Herzlichkeit, die Dankbarkeit, das familiäre Ambiente sowie die Handhabung des Trauerfalls innerhalb der Wohngemeinschaft hat uns einfach begeistert“, berichtete Freiberg. So kam die Idee, die diesjährige Spende den Wohnheimbewohnern aus der Nikolaus-Hofmann-Straße zugutekommen zu lassen. Er informierte bei der Spendenübergabe, dass ein Teil der Spende auch von Hinterbliebenen stamme, die ihre Rechnung für den „sozialen Zweck“ aufgerundet hätten.

„Wir haben uns riesig gefreut, als wir von der Spende erfuhren“, berichtete Haussprecherin Groß. Zwar sei der Verwendungszweck noch nicht festgelegt worden, aber Ideen für schöne und freudige Momente vor allem in Form von Ausflügen und Reisen im neuen Jahr seien reichlich vorhanden, meinte Scheuring.

Auf dem Bild: Mit ihrer Spende schöne Momente bereiten: Das bezwecken Geschäftsführer Bernd Freiberg und Irina Freiberg (2. und 3. v. r.) vom Schweinfurter Bestattungshaus Freiberg. Stellvertretend für alle dreizehn Bewohner des Schweinfurter Lebenshilfe-Wohnheims in der Nikolaus-Hofmann-Straße bedanken sich Hausleiter Roland Scheuring (links) sowie Haussprecher Mariella Groß und Marco Hoffmann (vorne).

Foto: Doris Krimmel