Steigerwaldbahn: ErmÃ¶glicht Hilfe aus ThÃ¼ringen und Mittelfranken die Reaktivierung?

SCHWEINFURT / GEROLZHOFEN – Die Thüringer Eisenbahn GmbH (ThE) möchte die Steigerwaldbahn reaktivieren. Das Unternehmen mit Sitz in Erfurt stellte bereits den Antrag beim Bayerischen Verkehrsministerium auf Betriebsgenehmigung und könnte sich vorstellen, bereits ab 2023 wieder Züge fahren zu lassen.

Seit 1987 fährt auf der rund 50 Kilometer langen Strecke der Steigerwaldbahn, die von Schweinfurt bis an den Stadtrand von Kitzingen führt, kein Personenverkehr mehr.

Der in Wiesentheid ansässige Förderverein Steigerwald-Express hat sich bereits bereit erklärt, mit ehrenamtlichen Lokomotivführern und Schaffnern das Personal zu stellen oder Bahnsteige zu pflegen. Die Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr aus dem mittelfränkischen Hersbruck soll den Zug auf die Gleise bringen.

Für den Verlauf des heutigen Mittwochs kündigten die Beteiligten eine gemeinsame Pressemeldung an.

Die 1999 gegründete Thüringer Eisenbahn GmbH ist eine private Eisenbahngesellschaft, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, in Thüringen von der Stilllegung bedrohte Strecken der Deutschen Bahn AG zu übernehmen und als Eisenbahninfrastrukturunternehmen weiter zu betreiben.

Zur Zeit werden von der ThE folgende 4 Strecken betrieben:

Sonneberg – Eisfeld

Sonneberg – Neuhaus am Rennweg

Sonneberg – Landesgrenze

Straußfurt – Sömmerda – Großheringen

Darüber hinaus ist die ThE Betreiber der ersten zwei privaten Bahnhöfe in Thüringen, Neuhaus am Rennweg (Sonneberger Netz) und Olbersleben-Ellersleben (Strecke: Straußfurt – Großheringen „Pfefferminzbahn“).

fv-steigerwald-express.de/