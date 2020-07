Tausende Biker haben in Schweinfurt gegen Fahrverbote demonstriert

SCHWEINFURT – Tausende Biker sind nach Schweinfurt gefahren um gegen Fahrverbote für Motorräder an Sonntagen und Feiertagen zu demonstrieren . Dieser Tag wird in die Geschichte von Schweinfurt eingehen, ich habe noch nie so viele Motorräder in Schweinfurt gesehen . Fußgänger mussten viel Geduld mitbringen , denn es war unmöglich für lange Zeit die Straße zu überqueren .

Mehr im Filmbeitrag