The Snow must go on: Fridays for Future Demonstration mit nur noch 30 Teilnehmern – MIT VIELEN FOTOS & VIDEOS

SCHWEINFURT – Bei der aktuellen Fridays for Future Demonstration in Schweinfurt gab´s am Verkündungs-Endort vor dem Rückert-Denkmal erst einmal eine Schweigeminute für die Opfer in Hanau. Auch dieses Attentat mit rassistischem Hintergrund ist natürlich etwas, was die Schüler bewegt.

Nun könnte man böse sein und sagen, pünktlich am Freitagmittag begannen die Faschingsferien und so mancher Heranwachsender flog gleich danach mit den Eltern in den Urlaub. Fakt ist, dass bei herrlichem Wetter – fast 10 Grad und Sonnenschein – gerade mal 30 Kids (inklusive Verstärkung von drei, vier Senioren) demonstrierten.

Fast genau auf den Tag der ersten Fridays for Future-Veranstaltung in Schweinfurt hat die Resonanz also stark nachgelassen. Schön aber, dass die sechs Hand voll Klimaretter getreu dem Motto „Wir sind hier, wir sind laut – weil ihr uns´re Zukunft klaut!“ dafür diesmal mit besonders kräftiger Stimme vom Schiller- zum Marktplatz zogen – beides übrigens Plätze mit so gut wie keinem Grün…

Den „Kohlestopp!“ forderten die jungen Leute wieder, einer der älteren hatte ein Plakat dabei mit der Aufschrift: „Es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten!“ Auch „The Snow must go on!“ war zu lesen. Auf dem Weg vorbei an Galeria Kaufhof, Roßmarkt und durch die Spitalstraße lief der Countdown – am Ende ein „… neun und zehn: Der Klimastreik muss weiter geh´n!“

Wird er in Schweinfurt. Beim nächsten mal mit hoffentlich mindestens der dreifachen Zahl an Demonstranten!

Und hier vor vielen Fotos schon mal drei kurze Videosequenzen: