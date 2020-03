Tolle Spendenaktion: Claudias Schokowelt Exclusiv Schweinfurt und ihre Kunden denken an die alten Menschen der Region

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Super, super, super …. ist das, was Claudias Schokowelt Exclusiv Schweinfurt macht. Claudia Greubel leidet ja unter den Folgen des Corona-Virus, hat ihren Laden in der Schweinfurter Keßlergasse geschlosen, obwohl gerade das große Ostergeschäft ansteht, was Schokolade betrifft. Und was macht sie? Jammern? Nein! Sondern Spenden sammeln für Senioren!

Nach einem Spendenaufruf für die Altenheime kamen bis jüngst bereits 1129 Euro zusammen. #Ostereier for free – so lautet das Motto. Die Idee ist: Die Leute spenden – und mit dem Geld finanziert Claudias Schokowelt Exclusiv dann gratis Geschenke für die alten Leute in Heimen, die momentan ja keinen Besuch empfangen können.

Binnen kürzester Zeit fanden sich über Facebook zahlreiche Spender, so dass die bemerkenswerte Summe zusammen kam. Damit wird einerseits Claudia Greubel geholfen, der ihre bereits bestellte Ware zum Einkaufspreis weiter geben kann (ohne dabei freilich selbst zu verdienen), andererseits freuen sich viele ältere Menschen über tolle Geschenke.

Kontakt (wer spenden will – und das wollen doch viele, oder?):

claudia.greubel@gmx.net

www.facebook.com/husselschweinfurt/

Unter der Nummer 0173/2793532 können Freunde der guten Schokolade weiterhin bei Claudias Schokowelt Exclusiv Schweinfurt Leckereien für sich selbst bestellen. Ab 10 Euro Warenwert gibt´s eine gratis Lieferung ins Haus. SW1.News sagt: Wer sich das entgehen lässt, ist selbst schuld…