Ãœber 32.000 Euro fÃ¼r KÃ¼nstler dank „Keiner kommt nach Schweinfurt“ – aber null UnterstÃ¼tzung seitens der Stadt

SCHWEINFURT – Die vorläufige Bilanz von „KEINER KOMMT NACH SCHWEINFURT – UND ALLE MACHEN MIT“: 32 655,06 Euro Erlöse für die Schweinfurter Kultur. Ein Erfolg auf ganzer Linie!

133 Catering-Pakete wurden zudem verkauft, 77 T-Shirts. Die Organisatoren berichten aber auch von „null Unterstützung der Stadt Schweinfurt“ – und finden das schade. Mehr im Filmbeitrag von Sandra Bernadatt Grätsch.

————————————————–

Sommerliches Kulturpicknick unter freiem Himmel

Fröhlich und entspannt, so soll das neue Sommerfestival der Stadt

Würzburg in Zeiten der Corona-Krise ablaufen. Mit

Improvisationstheater, Flamenco-Tanz, Singer/Songwritermusik,

Poetry-Slam und nicht zuletzt einem verkleinerten Orchester des

Mainfrankentheaters scheint dieser Plan auch bestens aufzugehen. An 18

Sommerabenden zwischen dem 16. Juli und dem 2. August hat der

Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg ein abwechslungsreiches Programm

auf dem ehemaligen Landesgartenschaugeländes am Hubland geplant.