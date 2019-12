Ãœbersichtlicher, umweltfreundlicher und aktueller: Der neue Ã–PNV-Wegweiser des Landkreises Schweinfurt ist da

Teilen Facebook

Twitter

LANDKREIS SCHWEINFURT – „Umdenken hat Vorfahrt“ – so lautet das Motto des Landkreises Schweinfurt beim Thema Mobilität und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). So war es an der Zeit auch beim Kreisfahrplan umzudenken. Dieser heißt ab sofort ÖPNV-Wegweiser und ist nicht nur optisch neu, sondern wurde auch inhaltlich komplett überarbeitet.

Dank des größeren Formats inklusive größerer Schrift ist der ÖPNV-Wegweiser jetzt besser lesbar. Optisch überarbeitet wurden auch die Standard-Informationen wie das Linienverzeichnis, die Kontaktdaten der Verkehrsunternehmen, die Fahrpreisberechnung oder die Informationen für das Anruf-Linientaxi.







Darüber hinaus informiert der Wegeweiser über besondere Angebote, wie das Haltestellenkataster oder auch über den aktuellen Stand der Verbundraumerweiterung. In der neuen Rubrik „Wussten Sie schon?!“ erfahren die Bürgerinnen und Bürger weiteres Wissenswertes über den ÖPNV im Landkreis Schweinfurt.

Die Broschüre liefert somit kompakt und übersichtlich Informationen, die Bestand haben. Anders ist dies bei den einzelnen Busfahrplänen, die bewusst nicht mehr im ÖPNV-Wegweiser abgedruckt sind. Regelmäßige Nutzer des ÖPNV wissen, Fahrpläne können sich aufgrund von Baustellen, Umleitungen, etc. auch kurzfristig ändern. Die stets aktuellen Fahrpläne finden die Bürger auf der Internetseite www.landkreis-schweinfurt.de/oepnv oder in der kostenlosen App „Wohinždužwillst“.

Einzelne Fahrpläne entweder digital oder in gedruckter Form erhältlich

Wer lieber auf gedruckte Fahrpläne zurückgreifen möchte, erhält diese wie gewohnt in den Gemeinden oder beim Bürgerservice im Landratsamt Schweinfurt. Diese linienbezogenen Fahrpläne werden auch im Sinne des Umweltschutzgedankens nur noch in kleineren Auflagen gedruckt, sodass diese bei Fahrplanänderungen flexibel und aktuell nachgedruckt werden können.

„Der neue ÖPNV-Wegweiser ist nur ein Baustein von vielen, um den Nahverkehr im Landkreis attraktiver und besser zu machen. Dank der Beteiligung vieler Akteure und auch der konstruktiven Rückmeldungen von unseren Bürgerinnen und Bürgern beinhaltet unser nun fertiges Mobilitätskonzept eine Maßnahmenliste, die wir Stück für Stück umsetzen wollen und werden“, sagt Landrat Florian Töpper.

Stets aktuelle Informationen dazu gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Landkreises Schweinfurt. Der ÖPNV-Wegweiser ist erhältlich im Landratsamt Schweinfurt und in den Rathäusern der Gemeinden des Landkreises oder auch online abrufbar unter www.landkreis-schweinfurt/oepnvwegweiser

Im Bild: Landrat Florian Töpper und Theresa Wunderlich aus dem Arbeitsbereich Mobilität und Energie präsentieren den neuen ÖPNV-Wegweiser des Landkreises Schweinfurt.

Foto: Landratsamt Schweinfurt, Uta Baumann