Raubkunst: GrÃ¼ne fordern Bekenntnis der Stadt Schweinfurt zu Washingtoner ErklÃ¤rung

SCHWEINFURT – Die Stadtratsfraktion der Schweinfurter Grünen und deren OB-Kandidat Holger Laschka haben kritische Fragen im Zusammenhang mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Raubkunstforscherin Sibylle Ehringhaus am Schweinfurter Museum Georg Schäfer.

„Wir kennen die persönlichen Beweggründe für den Rückzug der Wissenschaftlerin nicht“, versucht Holger Laschka eine Einordnung der Vorgänge, „doch ihre öffentlich formulierten Vorwürfe an die Stadt als Auftraggeberin und die Stiftung Georg Schäfer als Inhaberin der Sammlung müssen bedenklich stimmen.“

Grünen-Fraktionschef Reginhard von Hirschhausen stellt unmissverständlich fest, dass als Raubkunst einzustufende Kunstwerke der renommierten Sammlung „Schandflecke in deren Bestand sind und letzlich auch ein schlechtes Licht auf unsere Stadt werfen“. Es müsse im Interesse der Stadt als Trägerin des Museums Georg Schäfer und im Interesse der Museumsleitung sein, Verdachtsfälle von NS-Raubkunst in den Sammlungsbeständen rückhaltlos aufzuklären.

Holger Laschka fordert einen Beschluss des Schweinfurter Stadtrats, dass er sich zu der Washingtoner Erklärung über die Rückgabe von Raubkunstgegenständen bekennt und alle Möglichkeiten und Mittel der Stadt nutzen wird, um bei einschlägigen Fällen im Sinne der Erklärung auf die Sammlung-Georg-Schäfer-Stiftung einzuwirken. „Der spektakuläre Fall Gurlitt hat die Debatte über NS-Raubkunst und die Entschädigung der Nachfahren vor wenigen Jahren wieder aufs Tableau gebracht.

Eine fundierte Provenienzforschung ist die Grundlage für Wiedergutmachung und letztlich auch ein Qualitätssiegel für einen Sammlungsbestand, dessen Herkunft teilweise im Unklaren liegt.“ Es sei deshalb „doppelt bedauerlich“, dass die Raubkunstforschung am Museum Schäfer nun wie angekündigt für mindestens zwei Jahre ausgesetzt werden soll.

Reginhard von Hirschhausen will zumindest die bisherigen Erkenntnisse von Wissenschaftlerin Ehringhaus veröffentlicht wissen und hat diesbezüglich eine schriftliche Anfrage (Anhang) an Oberbürgermeister Sebastian Remelé gerichtet. „Das muss auch im Interesse der Stiftung sein“, so von Hirschhausen, „denn letztlich schaden Gerüchte über die Herkunft ihrer Kunstbestände dem Wert und dem Ansehen der Sammlung mehr, als ein transparenter Umgang mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.“

Anfrage an die Stadtverwaltung mit Bitte um mündliche Beantwortung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Remelé,

am 31.12.19 war im Schweinfurter Tagblatt als Titel zu lesen: „Raubkunstforscherin wirft hin „Keine Unterstützung“: Nach drei Jahren Provenienzforschung in Schweinfurt ist Schluss. Sibylle Ehringhaus beklagt, dass das Museum Georg Schäfer keinerlei Konsequenzen aus ihren Befunden zieht.“

Solche Schlagzeilen schädigen das Image von Museum und Stiftung Georg Schäfer. Wir gehen davon aus, dass auch bei bekannten Privatsammlungen ein Interesse an gerechten und fairen Lösungen bezüglich Raubkunst besteht, selbst wenn sie zur Rückgabe von Bildern nicht verpflichtet sind.

Wir bitten darum um zeitnahe Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Provenienzforschung in der Sammlung Georg Schäfer? Sind zumindest die gut 20 Restitutionsforderungen gegen das Museum vollständig geprüft?

2. Welcher Anteil an der gesamten Sammlung ist vom Thema Raubkunst betroffen?

3. Was steht einem offenen, sprich: öffentlichkeitswirksamen Umgang mit dem Thema Raubkunst im Museum Georg Schäfer im Wege?

4. Wann sind welche Schritte / Veranstaltungen zum Thema Raubkunst im Museum Georg Schäfer geplant?

Wir begrüßen, dass die Provenienzforschung im Museum Georg Schäfer weitergeführt werden soll. Wir meinen, dass der beste Umgang mit dem Thema die vorbehaltlose Öffentlichkeit ist, beispielsweise mit einer Ausstellung aus eigenen Beständen mit Auflistung der Fakten zu jedem Einzelstück: von Maler/Malerin und Entstehungsdatum über Erwerbe (wer? wann? wo ? Preis?) bis zur Gegenwart.

Eine solche Ausstellung kann einerseits mit eigenen Beständen und eigenem Personal ohne Transporte und Versicherungen erstellt werden; andererseits kann sie klarstellen, welche Abstufungen es von klar erkennbarer Raubkunst über Zwischenerwerbe bis hin zu unbelasteter Kunst gibt, und in welchem Umfang die Sammlung Georg Schäfer von dem Thema betroffen ist.

Was mit klar erkennbarer Raubkunst in Privatsammlungen geschehen sollte, lässt der Artikel im Tagblatt schon erahnen: „Außerdem hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters im November 2018 Sanktionen für Privatmuseen angekündigt, die sich der Washingtoner Erklärung verweigern. Die historische und moralische Verantwortung für die Aufarbeitung des NS-Kunstraubes, so Grütters, liege nicht allein beim Staat.“