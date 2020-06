UPDATES: Galeria Kaufhof bleibt Schweinfurt erhalten – und die SchnÃ¼del der Regionalliga Bayern

SCHWEINFURT – Updates zu zwei Berichten von gestern, in denen es um die Galeria Kaufhof in Schweinfurt ging und um die Fußballer des FC Schweinfurt 05: In beiden Fällen bleibt anscheinend alles so, wie es ist…

Das von der Schließung bedrohte Kaufhaus in der Innenstadt am Jägersbrunnen bleibt Schweinfurt nun anscheinend doch noch länger erhalten. Der Konzern kündigte aber an, in Bayern die drei Fililalen in München, zwei in Nürnberg und eine in Ingolstadt dicht zu machen, um Kosten zu sparen.

Und für die Schnüdel scheint sich der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga zumindest diesen Sommer nicht zu erfüllen. Türkgücü München darf einige seiner Partien im Grünwalder Stadion bestreiten und die restlichen im Olympiastadion austragen. Damit erfüllt der Verein die Vorgaben des DFB zur Erteilung einer Lizenz.

Der FC 05 wird also frühestens ab September die abgebrochene Saison fortsetzen, an deren Ende im Frühjahr 2021 die Top-Teams in Play-off-Spielen den Meister ermitteln und den Teilnehmer an Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen die Titelträger aus der Regionalliga Nord, die ab Herbst neu starten will mit 22 Teams und zwei Elfer-Gruppen plus anschließender Meisterrunde.