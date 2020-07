Verabschiedung der Realschul-Absolventen nach einem besonderen Schuljahr in Gaibach

GAIBACH – Mit den Worten, dass diese Verabschiedung unter dem Zeichen des Besonderen stehe, begrüßte Lars Ziegler, Leiter der Realschule am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach, die anwesenden Realschulabsolventinnen und -absolventen sowie deren Eltern.

Da für alle Beteiligten das Schuljahr 2019/20 ein besonderes Schuljahr war, sollte auch die Verabschiedung eine besondere sein. Daher wurde die sonst übliche Turnhalle gegen die eigenen Autos getauscht, sodass die Feier im Stil eines Autokinos stattfand. Dazu standen die Fahrzeuge in gebührendem Abstand auf dem Pausenhof und wurden lediglich zur Übergabe des Abschlusszeugnisses verlassen.

Besonders an diesem Schuljahr war natürlich, dass ab Freitag, dem 13. März 2020, plötzlich alles anders war: Lehrer standen vor leeren Klassenzimmern, Schüler lernten alleine zu Hause mithilfe digitaler Medien und Eltern waren damit konfrontiert, dass die Kinder daheim waren und keinen geregelten Tagesablauf mehr hatten – eine Situation, in der allen Beteiligten viel abverlangt wurde.

Somit reihte sich für den diesjährigen Jahrgang ein weiteres besonderes Ereignis an bereits vorangegangene: Im Jahr 2004, dem Geburtsjahr der meisten Schülerinnen und Schüler, wurde durch die Gründung von Facebook auch Social Media geboren. Das Jahr 2014 war durch den Beginn der Schullaufbahn an der Realschule des Franken-Landschulheim Schloss Gaibach für die meisten Absolventen ein besonderes. Und die größte Besonderheit des Jahres 2020 war wohl letztlich die Zeit des Distanzunterrichts, welcher in den Augen der Schülersprecherin Miriam Müller von den Schülern bravourös gemeistert wurde, denn schließlich haben alle 65 Absolventen erfolgreich den Realschulabschluss erworben.

Mit einem Traumergebnis von 1,36 war Bastian Schwager der Jahrgangsbeste, dicht gefolgt von Tom Hermann mit einem Notendurchschnitt von 1,42. Eine besondere Würdigung kam den Schülern von Landrätin Tamara Bischof zu, die den Absolventen ein digitales Grußwort übermittelt hatte. Nach einem solchen Schuljahr, welches geprägt gewesen sei von Selbstständigkeit, bräuchten sie keine Angst vor dem haben, was sie auf ihrem noch nicht vorhersehbaren Lebensabschnitt erwarten würde. Dieses Schuljahr habe sie bestens auf das Unvorhersehbare vorbereitet.

Ein herzlicher Dank ging abschließend an Marco Maiberger (Tourismuschef der Stadt Volkach), den Ersten Bürgermeister der Stadt Volkach Heiko Bäuerlein, Robert Scheller (Vorsitzender des Fördererverbandes des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach), die Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid und Wolfgang Kober (Sparkasse Mainfranken), die Preise und Gutscheine für besondere Leistungen zur Verfügung gestellt hatten. Geehrt wurden damit Lina Grund (fremdsprachlicher Bereich), Bastian Schwager (naturwissenschaftlicher Bereich und Jahrgangsbester), Tom Hermann (betriebswirtschaftlicher Bereich) und Sebastian Altenhof (künstlerisch-gestaltender Bereich).

Auf dem Bild: Die Realschulabsolventen des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach wurden nach einem ganz besonderen Schuljahr im Rahmen einer außergewöhnlichen Entlassungsfeier von Lars Ziegler, dem Leiter der Realschule, verabschiedet.

Text: Lars Ziegler

Bild: Nele Wirth

Realschulabsolventen Franken-Landschulheim Schloss Gaibach 2020

Sebastian Altenhof (Kleinheubach), Kai Bäuerlein (Nordheim), Niklas Baier (Gerolzhofen), Laura Bienfait (Idstein), Tim Braun (Astheim), Linus Brendler (Nordheim), Mia Burger (Nordheim), Luca Dietrich (Stammheim), Jada Dimola (München), Hannah Elste (Volkach), Madeleine Emmerling (Schwanfeld), Louis Fallis (Werneck), Tim Feller (Dingolshausen), Annemarie Fickel (Waigolshausen), Yannick Flößer (Nordheim), Bastian Förster (Volkach), Theresa Glaser (Aschheim), Marius Gleixner (Nordheim), Daniel Götzelmann (Obervolkach), Luis Griebel (München), Lina Grund (Theilheim), Tom Hermann (Heidenfeld), Robin Herrmann (Schwanfeld), Manuel Heß (Sommerach), Julian Hick (Schwanfeld), Maya Heyn (Eichfeld), Ben Hitzel (Gaibach), Florian Hofmann (Escherndorf), Tobias Höhn (Astheim), Leonie Jung (Obereisenheim), Tyrese Kramosch (Würzburg), Daniela Lange (Volkach), Erik Leibold (Fahr), Aileen Lutz (Oberspiesheim), Fiona Mendel (Unterspiesheim), Kevin Meusert (Kolitzheim), Paul Meyer (Obervolkach), Dennis Moskopf (München), Miriam Müller (Oberspiesheim), Noah Nicola (Gaibach), Xolisa Ngonyo (Bayreuth), Simon Plettner (Nordheim), Lilly-Marie Pusch (Schwebheim), Paula Raschdorff (Erlangen), Milo Ravera (Heidenfeld), Bastian Rieß (Bergrheinfeld), Aaron Röding (Volkach), Benedikt Röll (Frankenwinheim), Sena Salici (Hirschfeld), Andreas Sauer (Köhler), Annegret Schäfer (Sommerach), Anne-Sophie Schmidt (Maroldsweisach), Daniel Schmidt (Eitensheim), Thalia Schmitt (Lindach), Bastian Schwager (Stammheim), Philipp Schwarz (Kolitzheim), Amelie Smekal (Schwebheim), Ellinor Smekal (Schwebheim), Angelina Stegnar (Kolitzheim), Sven Vollmuth (Obervolkach), Felix Walter (Volkach), Lena Weidner (Sennfeld), Serena Wieske (Icking), Yannik Wilde (Gerolzhofen), Rafael Zeißner (Gaibach)