Vier weitere positiv getestete Corona-FÃ¤lle im Landkreis – Zahl der Infizierten erhÃ¶ht sich auf insgesamt neun

Teilen Facebook

Twitter

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Gesundheitsamt Schweinfurt bestätigt, dass über das Wochenende vier weitere positiv getestete Corona-Fälle hinzu gekommen sind. Alle vier Personen stammen aus dem Landkreis Schweinfurt.

Damit hat sich die Zahl der Infizierten auf insgesamt neun erhöht. Alle Fälle hängen nicht miteinander zusammen. Der Gesundheitszustand bei allen neun Fällen ist nicht besorgniserregend.

Das Gesundheitsamt Schweinfurt hat in acht Fällen alle Kontaktpersonen ermittelt und informiert. In einem Fall, der erst vor Kurzem bekannt wurde, dauern die Ermittlungen aktuell noch an.