War abzusehen: Auch das Pure im Westen Sennfelds schlieÃŸt vorerst seine Pforten

SENNFELD – Die Corona Situation sorgt nun auch für die vorübergehende Schließung eines Spaß-Tempels, in dem die jungen Leute der Region gerne ihre Abende und Nächte am Wochenende verbrachten. In Sennfeld an der Grenze zur Stadt Schweinfurt heißt es im Pure Club & Lounge vorerst: Türe zu!

„Nachdem uns auch ein Bescheid der Gemeinde erreicht hat, haben wir bis auf weiteres geschlossen. Es gäbe zwar Möglichkeiten, weiterhin geöffnet zu lassen, aber

auch für uns stehen Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle“, schreibt Stefan Krieger.

Der Gesellschafter und Geschäftsführer sagt weiter: „Wir haben deshalb Verständnis für die Entscheidungen in dieser Krisensituation. Das wird sicher für alle finanzielle Auswirkungen haben und hoffentlich werden wir und unsere Kollegen diese Zeit überstehen.“

SW1.News wünscht dem Pure als treuem Partner des Portals eine möglichst kurze Pause und wird sofort groß berichten, wenn Club & Lounge wieder öffnen.