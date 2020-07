WarÂ´s das mit dem Silvesterfeuerwerk rund umÂ´s Rathaus? Und gibtÂ´s 2021 auf dem Schweinfurter Marktplatz erstmals eine Lasershow?

SCHWEINFURT – Der Stadtrat befasste sich am 17.12.2019 mit einem Antrag von Frau Dr. Ulrike Schneider vom 11.11.2019, ein kommunales Böllerverbot, zumindest für die Innenstadt, zu erlassen. Begründet wurde der Antrag seinerzeit damit, gesundheitsschädliche Feinstaubbelastung zu verhüten bzw. zu vermindern.

Die Verwaltung empfahl damals die Ablehnung des Antrags. Begründet wurde dies insbesondere damit, dass die Tatbestandsvoraussetzungen zweier möglicher Befugnisnormen für ein entsprechendes Verbot nicht vorlägen. Der Stadtrat erließ am 17.12.2019 für den Jahreswechsel 2019/2020 kein entsprechendes Verbot, vertagte eine grundsätzliche Entscheidung jedoch in das Jahr 2020.

In der Beschlussvorlage führte die Verwaltung damals aus, dass die Kommune nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 Erste Sprengstoffverordnung anordnen könne, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 (handelsübliches Silvesterfeuerwerk fällt unter diese Kategorie) in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, auch am 31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürften. Die Verwaltung kam damals zu dem Ergebnis, dass diese Voraussetzungen, insbesondere die besondere Brandempfindlichkeit, aufgrund der vorhandenen Bausubstanz in Schweinfurt nicht vorlägen.

In der Silvesternacht 2019/2020 kam es am Rathaus jedoch zu einem Schadensfall. Ein Feuerwerkskörper durchschlug in Richtung Brückenstraße die Doppelverglasung komplett. An einem weiteren Fensterflügel wurde zumindest die äußere Fensterscheibe durchschlagen. Im Stuhllager des 2. Obergeschosses wurden durch den Hausmeister am Neujahrsmorgen verkohlte Reste eines Feuerwerkskörpers sowie Brandlöcher an dem vor dem Fenster angebrachten Vorhang festgestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass die vorhandene Doppelverglasung dem Feuerwerkskörper nicht standhielt, hätte es zu einem nicht unerheblichen Brandschaden am historischen Rathaus kommen können. Die Verwaltung hält aufgrund dessen an ihrer Rechtsauffassung, wonach eine besondere Brandempfindlichkeit nicht vorliege und deshalb die Tatbestandsvoraussetzungen von § 24 Abs. 2 Nr. 1 Erste Sprengstoffverordnung nicht erfüllt seien, nicht weiter fest.

Vielmehr hat der geschilderte Vorfall gezeigt, dass ein wirksamer Schutz für das Rathaus nur durch ein Feuerwerksverbot in der direkten Umgebung sichergestellt werden kann.

Eine entsprechende Notwendigkeit besteht aufgrund der vorhandenen Bausubstanz aus Sicht der Verwaltung jedoch nur für das historische Rathaus. An den sonstigen Ausführungen in der Beschlussvorlage 0569/2019, insbesondere zu den Auswirkungen der Feinstaubbelastung, hält die Verwaltung fest.

Konkret wird deshalb dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Schwienfurt, der am Dienstag, den 14. Juli, ab 8 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses tagt, vorgeschlagen, das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 am 31.12. und am 01.01. eines jeden Jahres in folgendem Bereich zu verbieten:

– Markt

– Rückertstraße bis zur Einmündung Linsengasse

– Brückenstraße bis zur Einmündung Judengasse

– Metzgergasse bis zur Einmündung Judengasse, einschließlich Platz hinter dem Rathaus

– Rathausinnenhof.

Seitens der Verwaltung wurde geprüft, zur Kompensation eine Lasershow am Marktplatz, gegebenenfalls im Rahmen einer Veranstaltung, anzubieten. Allein für die Lasershow wäre mit Kosten von rund 30.000 EUR zu rechnen. Hinzu kämen Kosten für Absperrung, Sicherheitspersonal etc. Ob sich ein Dritter als Veranstalter finden ließe, wäre ebenfalls fraglich, sodass auch Aufwand bei der Planung entstünde.

In Landshut wurde eine solche Lasershow erstmals beim Jahreswechsel 2018/2019 angeboten. Die Resonanz in der Bevölkerung war trotz mäßigen Wetters sehr gut. Bei einer Wiederholung wurde das Angebot noch besser angenommen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage, der Erfahrungen aus der pandemischen Lage im Frühjahr 2020 und der Tatsache, dass mit einem Impfstoff gegen das SARS-COV2-Virus frühestens Mitte 2021 zu rechnen ist, kann eine solche Ersatzveranstaltung, zumindest für den Jahreswechsel 2020/2021, jedoch nicht empfohlen werden.

Der Bericht stammt aus der Beschlussvorlage der Tagesordnung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, den 14.07.2020.