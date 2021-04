Warum die FriedenstraÃŸe am 10. April fÃ¼r 12 Stunden komplett gesperrt wird

SCHWEINFURT – Am Samstag, den 10. April, wird die Friedenstraße in der Zeit von 06:00 bis 18:00 Uhr zwischen Luitpoldstraße und Schrammstraße voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Schrammstraße wird aufgehoben und in die entgegengesetzte Richtung angeordnet.

In der Schrammstraße ist ab der Cramerstraße bis zur Friedenstraße das Parken nicht möglich. Die Vollsperrung ist notwendig für die Stellung eines Krans, mit dem eine Treppe in das Baufeld des Neubaus des Justizgebäudes gehoben wird.