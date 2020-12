Weihnachtsbaum des BÃ¼rgervereins ZÃ¼rch wurde ein Opfer von Vandalismus

SCHWEINFURT – Der Weihnachtsbaum des Bürgervereins Gemeinde Zürch, aufgestellt neben der St. Salvatorkirche,wurde ein Opfer von Vandalismus. Am vergangenen Freitag, zwischen 18:30 und 19:15 Uhr haben Unbekannte mit Gewalt an Beleuchtung und Christbaumschmuck Schaden angerichtet.

Über 20 Kugeln wurden heruntergerissen und zum großen Teil beschädigt. Ebenso wurden 4 der 6 Lichtstränge gewaltsam entfernt, wobei 2 Lichterketten total unbrauchbar sind, 2 konnten repariert werden. Dank zweier Vereinsmitglieder konnte der Weihnachtsbaumwieder ansehnlich hergerichtet werden.

Zu hoffen bleibt, dass die Anwohner und Besucher des Zürch weiterhin Freude an den Baum haben und dieser Vandalismus eine Ausnahme bleibt. In diesem Zusammenhang möchte der Bürgerverein Gemeinde Zürch noch auf folgendes hinweisen: Da die offizielle Christbaumbeleuchtung wegen der Pandemie ausfiel, hat der Bürgerverein trotzdem an die Kirchengemeinde St. Salvator eine Spende von 300.-€ überwiesen.