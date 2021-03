Weiteres Millionenprojekt in Forst: Erneuerung der Infrastruktur und Ortsgestaltung am unteren Dorfanger

FORST – Schonungen macht ernst mit der Erneuerung der Infrastruktur in den einzelnen Ortsteilen. Alleine sieben Kanalbaustellen betreut und begleitet die Bauverwaltung im Rathaus aktuell gleichzeitig. Hinzu kommen Neugestaltungen von Straßen, Wegen und Plätzen, sowie die Verlegung weiterer Versorgungsleitungen. Auch in Forst sind jetzt die Vorboten der nächsten Großbaustelle schon zu sehen: Bagger, Bauwagen, Rohre und allerhand Baumaterialien liegen an der Unteren Straße schon bereit.

In ganz Unterfranken gilt der Forster Dorfanger als ein besonders gelungenes Beispiel für die Ortskerngestaltung und Innenentwicklung. Erst vor wenigen Jahren konnte das umfassende Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekt erfolgreich beendet werden, wie Bürgermeister Stefan Rottmann berichtet. Mehr Grün, weitere Parkplatzbuchten, eine funktionale und übersichtlichere Straßenführung und insgesamt ein freundlicheres Ortsbild konnten auf der Habenseite verbucht werden. Und auch unterirdisch wurden Kanäle und Versorgungsleitungen dabei komplett ausgetauscht.

Als „Best-Practice“-Beispiel wird Forst seither immer wieder von Delegationen ausgewählt und besichtigt – sogar aus Polen sind Experten angereist. An diesen Erfolgen möchte Bürgermeister Stefan Rottmann gemeinsam mit dem Gemeinderat anknüpfen. In Fortsetzung wird in der Unteren Straße nun auf einer Länge von exakt 221 Metern am südlichen Ende des Dorfangers bis zur Einmündung der Straße „am Steinberg“ ein weiteres umfassendes Bauprojekt in Angriff genommen. Aufhänger ist auch hier die Kanalsituation, die es umfangreich zu erneuern gilt. Erst vor wenigen Monaten hatte Bürgermeister Stefan Rottmann das Thema auf die Agenda gesetzt: Mittlerweile ist der Kanal auf Zustand, Schäden und Hydraulik überprüft, Varianten für den Straßenbau sowie Kostenberechnungen ausgearbeitet und schließlich der Auftrag an das Bauunternehmen NEWO erteilt.

Mehr als 1 Mio. Euro sind für Kanal- und Straßenbau kalkuliert. Der Kanal wird auf eine Dimension von DN 500 bis DN 700 erweitert. Das Gestaltungskonzept des Forster Dorfanger und damit insbesondere der Pflasterbelag soll weitestgehend übernommen werden. Im weiteren Straßenverlauf verengt sich die Untere Straße: Eine durchgängige Gehwegführung ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse ausgeschlossen. Soweit als möglich werden gepflasterte Gehwege mit eingeplant: Im beengten Fahrbahnbereich wird es eine Mittelrinne geben um den Charakter einer verkehrsberuhigten Straße zu schaffen. Im Einmündungsbereich Untere Straße/Blumenstraße/Dorfgraben sollen Grünflächen angelegt bzw. Baumpflanzungen erfolgen.

Die Fahrbahn wird in Beschaffenheit und Breite so ausgelegt, sodass sie für den landwirtschaftlichen Verkehr geeignet ist. Insgesamt ist die Straße in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Straßenplanung wurde zwischenzeitlich auch mit der Polizei abgestimmt und befürwortet, wie Bürgermeister Stefan Rottmann berichtet. Erfreulicherweise konnte in Verhandlung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung nun auch ein Zuschuss für die Oberflächengestaltungen für den auf den Ortskern entfallenden Teil generiert werden. Eine Förderung die bisher weder einkalkuliert noch eingeplant war.

Wie der Bürgermeister verkündet, konnte in Verhandlung mit Anliegern nun auch drei Gärten im Einmündungsbereich zwischen Unterer Straße und Dorfgraben erworben und beurkundet werden. Die Eigentümer haben die Bewirtschaftung aufgegeben. Damit besteht die Möglichkeit weitere öffentliche Grünflächen und Parkplätze im Ortskern anzulegen, die dann auch für Friedhof und Kindergarten in direkter Nachbarschaft zur Verfügung stehen. Die Beteiligung der Bürger und Anlieger erfolgte pandemiebedingt diesmal per Wurfzettel. Wie Bürgermeister Stefan Rottmann berichtet, kann je neu verlegter laufender Meter Kanal mit einem hohen Zuschuss gerechnet werden. Seit August letzten Jahres profitiert die Gemeinde mit all ihren laufenden Kanalbaumaßnahmen von einem neuen Förderprogramm (RZWAS).

Das Foto zeigt beim Baustart in Forst von links Planer Harald Werb, Bürgermeister Stefan Rottmann, Bautechniker Lutz Brückner und Bauleiter Hugo Schüßler (NEWO-Bau).

Foto Lena Schmitt