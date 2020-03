Wie jeder ein gutes Gedächtnis haben kann: LIVE Online-Lerntipps mit Gedächtnis-Weltrekordhalter Fabian Saal

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die Schulen sind geschlossen, zahlreiche Uni-Veranstaltungen sind abgesagt. Schüler und Studenten sollen sich den Lernstoff nun alleine zu Hause aneignen – für viele eine fast unbezwingbare Herausforderung.

Um allen Schülern, Studenten und Eltern zu helfen, in dieser Zeit dennoch möglichst leicht, schnell und effektiv zu lernen, haben sich der zweifache Gedächtnis-Weltrekordhalter Fabian Saal und seine Freundin Felicitas Schneider eine ganz besondere Aktion ausgedacht:

Noch bis zum 3.4.2020 geben die beiden Ärzte und Gedächtnis-Experten jeden Morgen um 10 Uhr auf Instagram und Facebook allen Interessierten in ca. 30-minütigen LIVE-Events kostenlos ihre besten Lerntipps und Gedächtnistechniken an die Hand.

Doch wie kommt es dazu, dass zwei approbierte Ärzte nun online Lerntipps geben? Der ehemalige Schweinfurter Basketballer Fabian Saal beschäftigt sich bereits seit über 12 Jahren mit Gedächtnistechniken, effektivem Lernen und Gedächtnissport. Bereits 2017 ist es ihm gelungen, seinen ersten Gedächtnis-Weltrekord aufzustellen – und das, obwohl Fabian angibt, ein von Natur eher schlechtes Gedächtnis zu haben: “Meine Schwester konnte sich Gedichte immer viel besser und schneller merken als ich.”

Vor Kurzem folgte nun sogar Fabians zweiter Gedächtnis-Weltrekord: Im Rahmen der Fernsehsendung “Heimat der Rekorde” im Bayerischen Fernsehen erzielte Fabian den Weltrekord für die längste memorierte Farbsequenz: Insgesamt 180 Farben konnte er sich in der richtigen Reihenfolge einprägen, wobei er jede Farbe nur 2 Sekunden lang ansehen durfte.

Diese Erfolge verdankt Fabian Saal seiner Aussage nach hauptsächlich den Gedächtnistechniken, die auch die Gedächtnisweltmeister anwenden: “Wenn man Gedächtnistechniken anwendet, kann jeder ein gutes Gedächtnis haben – davon bin ich überzeugt.”

Gemeinsam mit seiner Freundin Felicitas Schneider, die ebenfalls seit vielen Jahren Erfahrung in Sachen Lernen & Gedächtnistechniken besitzt, will er nun das Lernen von so vielen Menschen wie möglich revolutionieren. Bereits seit einigen Jahren produzieren die beiden Ärzte maßgeschneiderte Merkvideos für Medizinstudenten, die man sich häufig nur einmal angucken müsse und den Lernstoff bereits abgespeichert habe (happyhippocampus.com/).

Vor Kurzem haben die beiden ambitionierten Gedächtnis-Experten nun auch ein Projekt für alle anderen, die schneller, effektiver und nachhaltiger lernen wollen, ins Leben gerufen: Mit “Learnolution” helfen sie Menschen ab sofort, ihr Lernen in Schule, Studium, Alltag & Beruf “auf ein neues Level zu heben und endlich auf die schlaue Art zu lernen.” Viele Inhalte geben die beiden kostenlos auf YouTube, Instagram und Facebook weiter und seit einigen Wochen gibt es für alle, die tiefer einsteigen wollen, einen umfangreichen Online-Gedächtniskurs (www.learnolution.de).

Der schöne Nebeneffekt, der den beiden sehr am Herzen liegt: Mit Hilfe von Gedächtnistechniken kann das Lernen auf einmal wieder Spaß machen! Felicitas sagt: “Unsere Vision ist es, dass Lernen eines Tages nicht mehr als etwas Nerviges oder Anstrengendes gesehen wird, sondern als etwas, was Spaß macht und schnell & einfach gehen kann!”

Noch bis zum 3.4.2020 hat jeder bei den LIVE-Events auf Instagram und Facebook (jeden Werktag um 10 Uhr) selbst die Gelegenheit, mit den beiden in Kontakt zu kommen und sich davon zu überzeugen, dass Lernen wirklich so viel Spaß machen kann.

