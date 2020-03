Wie sich die GeschÃ¤ftswelt der Stadt Schweinfurt auf ein paar ruhigere Wochen vorbereitet – MIT VIDEO & VIELEN FOTOS!

Teilen Facebook



SCHWEINFURT – Nicht alle haben zu oder machen dicht. Längst nicht alle. Das ist die gute Nachricht. Vor allem in Lebensmittelläden wird man weiterhin Waren bekommen (auch Klopapier, selbst wenn das mancher nicht für möglich hält), in Apotheken Arznei. Und auch ansonsten lebt die Geschäftswelt teilweise weiter.

Bei einem Gang durch Schweinfurt am späten Dienstagnachmittag zeichnete sich dennoch ab, dass es in der Stadt nun ab Mittwoch etwas ruhiger werden könnte. An diesersen Türen waren da schon Hinweisschilder angebracht, mit denen die Inhaber um Verständnis bitten für stillere, nun folgende Tage. Bleibt zu hoffen, dass im April, spätestens Mai, das Leben in der und um die Fußgängerzone wieder pulsiert…

Warum freilich Gastronomiebetriebe mittags öffnen dürfen, so schön und wichtig das für sie auch ist, und abends schließen müssen, weil es anscheinend zu gefährlich ist; weshalb Friseure öffnen dürfen, obwohl da ein direkter Kontakt mit Menschen besteht, während ein Laden, der Schokolade verkauft, und Reisebüros schließen müssen – mal unabhängig davon, dass aktuell niemand verreisen darf/soll – das muss/kann niemand so richtig verstehen.