„Wir gehen auf die StraÃŸe! – Jetzt erst recht!“: Das BÃ¼ndnis SWDAS kÃ¼ndigt seine zweite Demonstration an

SCHWEINFURT – Mit den rund 1300 Teilnehmern (im Raum steht, dass es sogar mehr gewesen sein dürften), war das Bündnis „Schweinfurt auf die Straße“ vorletzten Samstag natürlich hochzufrieden. Und daher kommt es 14 Tage nach dem ersten nun zum zweiten Demozug, zu dem „SWADS“ für Samstag, den 10. April aufruft.

Wieder ist der Schweinfurter Volkfestplatz der Ausgangspunkt, erneut geht es um 15 Uhr los mit dem (nachosterlichen) Marschieren. „Wir gehen auf die Straße! – Jetzt erst recht!“, lautet das Motto. Gefordert werden seitens der Inititoren die vollständigen Öffnungen der Schulen und Kindergärten sowie der Kitas ohne Testpflicht, die sofortige Öffnung aller Geschäfte, der Gastronomie und der Body-Art-Studios sowie die sofortige Wiederaufnahme aller Sport- und Freizeitaktivitäten.

Nach der ersten Demonstration am Samstag, den 27. März, richtete „SWADS“ ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer. „Alles ist friedlich abgelaufen, jeder hat versucht, sich an unsere Anweisungen zu halten. Der Ablauf kann und wird bei der nächsten Aktion auf jeden Fall verbessert werden. Für unsere 1. Aktion in dieser Größe ist es aber wirklich sehr gut gelaufen und wir können alle stolz auf uns sein“, schreibt man über Facebook.

Und verweist natürlich auf einen Bericht in der Main-Post mit der Frage: „Warum muss man etwas madig machen, was so wunderbar gelaufen ist? Das fragen wir uns natürlich auch. Gegen die Anschuldigungen, die dort kundgetan wurden, versuchen wir vorzugehen.“

Man darf gespannt sein. Auch auf die zweite Demonstration. Und darauf, wieviele Menschen diesmal mitlaufen werden.