Wird die AusgangsbeschrÃ¤nkung nach dem 03.04. aufgehoben?

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Die Ausgangsbeschränkung beherrscht unser Leben und langsam aber sicher fällt dem einen oder anderen die Decke auf den Kopf! Aber wie geht es weiter?

Seit dem 21.03. sitzen wir zuhause. Gefühlt hat man alle Filme bei Netflix geschaut, kann keine Küchenschlacht ohne Publikum mehr sehen und mit den Kindern hat man auch schon jedes Spiel hundertmal gespielt. Man fragt sich also: wie lange muss das noch so weiter gehen?

Eine kurze Umfrage unter unseren Facebook-Freunden hat ergeben, dass gerade mal 12 Prozent daran glauben, dass die Ausgangsbeschränkung am 03.04. tatsächlich aufgehoben wird. 88 Prozent denken, dass sie um 14-28 Tage erweitert wird.

Die Zahlen von gestern sind mit 93 Infizierten in Stadt und Landkreis Schweinfurt, 13 davon im Krankenhaus und 506 Personen in Quarantäne noch überschaubar, aber trotzdem stetig steigend. In anderen Städten und Ländern sieht es viel viel schlimmer aus.

Weltweit sind es mittlerweile 24.110 Tote! Gesamtinfektionsfälle nach heutigem Stand 537.042 – eine unglaubliche Zahl! Auf Deutschland entfallen dabei 47.278 Infizierte.

Im weltweiten Verhältnis stehen wir, nur bezogen auf die Fallzahlen, in Deutschland auf Rang fünf. Weit hinter den USA mit 85.991 Fällen, China mit 81.828 Fällen, Italien mit 80.589 und Spanien mit 57.786 Fällen.

Von Rückgang kann noch lange keine Rede sein. So gesehen war es gut von der Bayerischen Regierung in einem Stadium abzuschotten in dem wir noch eine Chance haben. Wie lange es noch dauern wird? Keiner kann es wirklich sagen – wir können nur vermuten, dass uns Corona noch Monate oder gar Jahre beschäftigen wird. Man möchte hoffen bald wieder ein normales Leben führen zu dürfen. Hoffentlich mit mehr Demut und mehr Zufriedenheit über die Freiheiten, die wir normalerweise haben.

Quelle: Johns Hopkins University