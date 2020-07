Wohnen, wo andere Urlaub machen? Wie wÃ¤rÂ´s mit einem Bauplatz in Michelau im Steigerwald?

Wohnen, wo andere Urlaub machen? Wie wär´s mit einem Bauplatz in Michelau im Steigerwald?

MICHELAU IM STEIGERWALD – Wohnen, wo andere Urlaub machen? Das ist sogar im Landkreis Schweinfurt möglich! Ganz aktuell bietet die Gemeinde Michelau im Steigerwald im neuen Baugebiet Dorfäcker 26 neue Bauplätze an – mit Blick auf die sanften Weinberge inmitten einer ruhigen Ferienregion.

Der seit 1. Mai 2020 amtierende Bürgermeister Michael Wolf kennt zahlreiche Gründe, warum man in den rund 500 Einwohner zählenden Hauptort der Gemeinde, zu der auch Hundelshausen, Altmannsdorf, Neuhausen, Prüßberg und die Feriensiedlung Sudrach gehören, ziehen sollte.

„Wir haben ein hervorragendes Vereinsleben, es gibt viele Veranstaltungen der Theatergruppen, Musiker, Sportler oder Eigenheimer. Das Angebot ist echt toll“, schwärmt Wolf. Dazu kommen zahlreiche Gaststätten, aktuell gibt es deren sechs innerhalb des Gemeindegebietes.

Nur sechs Kilometer sind es nach Gerolzhofen, in 25 Minuten ist man von Michelau aus in der Schweinfurter Innenstadt. Der Steigerwald beginnt ab der Gemeinde so richtig, auch Handthal ist nicht weit weg. „Die Landschaft, die Wanderwege, die Erholung“, nennt Michael Wolf als drei weitere Gründe für einen Zuzug.

Von den 26 Bauplätzen ist noch keiner verkauft, was aber daran liegt, dass der Grundpreis noch nicht feststeht. „Viele der Plätze sind bereits reserviert“, sagt Wolf und würde sich freuen über weitere Neugierige und Nachfrage. Im Oktober oder November wird man wohl wissen, was der Quadratmeter kostet.

Interessierte für einen Bauplatz wenden sich direkt an den Bürgermeister Michael Wolf im Rathaus unter Tel: 09382-316751 oder an die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Tel. 09382-60719.