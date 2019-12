Zu Weihnachten werden wieder KinderwÃ¼nsche bei der AOK wahr – Gewinner des Schnupperkletterkurses stehen fest

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT / MAIN-RHÖN – Seit mehreren Jahren hängen Kinder an den Weihnachtsbäumen der AOK-Geschäftsstellen ihre Wunschzettel an. Kurz vor dem Fest erfüllt das AOK-Christkind dann die Kinderwünsche.

Auf den Wunschzetteln konnten die Kinder auswählen, ob sie was zum Lesen, was zum Spielen oder was für den Sport möchten. Einlösen können sie dann die Gutscheine passend zu Ihrer Wunschkategorie dann in entsprechenden Schweinfurter Fachgeschäften. Was für den Sport hat sich Elias Kremer gewünscht. Über etwas zum Lesen kann sich Anisa Vitija wünschen und etwas zum Spielen bekommt Maximilian Scheler. Mit ihren Eltern und Geschwistern holten sie sich ihren Gewinngutschein bei AOK-Teamleiter Stefen Langer in der AOK-Hauptgeschäftsstelle am Hauptbahnhof in Schweinfurt ab.

Auf dem Bild: Die Gewinner der AOK-Wunschbaumaktion 2019 bei der Übergabe ihrer Gewinngutscheine in Schweinfurt: Über was zum Spielen kann sich Maximilian Scheler freuen (links außen), was zum Lesen bekommt Anisa Vitija (Bildmitte vorne) und was für den Sport Elias Kremer (rechts außen). AOK-Teamleiter Steven Langer (hintere Reihe zweiter von rechts) übergab die entsprechenden Gutscheine der Schweinfurter Fachgeschäfte im Beisein der Eltern und Geschwister an die Gewinnerkinder.

Foto: Lothar Zachmann.

Jochen Schneider und Niklas Prappacher sind die Gewinner

Und: Anlässlich des Sektionsfestes des Deutschen Alpenvereins Schweinfurt (DAV) im Oktober im Kletterzentrum Schweinfurt gab es am Infostand der Gesundheitskasse Schnupperkletterkurse zu gewinnen. Kurz vor Weihnachten konnten nun Niklas Prappacher und Jochen Schneider aus Sennfeld (Bildmitte von links) aus den Händen von Lothar Zachmann von der AOK in Schweinfurt (links außen) die Gutscheine für ihren Schnupperkletterkurs entgegen nehmen. Seitens des DAV war Vorstandsmitglied Heinz Hafner (rechts außen) bei der Gewinnübergabe dabei. Die beiden Gewinner können nun für die Dauer von zwei Stunden mit einem professionellen Coach im Kletterzentrum ihr Klettertalent ausprobieren und freuten sich sehr über den Gewinn.

Foto: DAV Schweinfurt