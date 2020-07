Zwei Top-Events im Juli und August: Nach Volkach und nach Schweinfurt kommen zahlreiche Superstars

SCHWEINFURT / VOLKACH – Corona? Das Virus zwingt nicht alle in die Knie. Denn ab dem 11. Juli und bis zu, 30. August finden auf dem Weinfestplatz in Volkach und auf dem Volksfestplatz in Schweinfurt unglaublich attraktive Events statt.

Musik und Comedy garantieren für voll besetzte Stühle in der Weinstadt beim Volkacher Sommer unter Bäumen und für zahlreiche gefüllte Autos in Schweinfurt, wo das Motto „Car & Concert“ lautet. Zu sehen und zu hören sind Stars wie Pietro Lombardi, Kool Savas, Oliver Pocher, Michael Mittermeier, Ingo Appelt oder die in Volkach gar vier Mal auftretenden Volker Heißmann und Martin Rassau von der Comödie Fürth.

Hier die komplette Übersicht:

Schweinfurt Volksfestplatz:

Freitag, 17. Juli, 20 Uhr:

Die Pochers – hier!

Samstag, 18. Juli, 20.30 Uhr:

Motrip

Freitag, 24. Juli, 20 Uhr:

Mallorca-Style mit Mia Julia

Samstag, 25. Juli, 19.30 Uhr:

Pietro Lombardi

Freitag, 31. Juli, 20 Uhr:

Kool Savas

Samstag, 01. August, 20 Uhr:

Gestört aber geil

Volkacher Weinfestgelände:

Samstag, 11. Juli, 19 Uhr:

Heißmann & Rassau – Franken lacht

Freitag, 17. Juli, 19 Uhr:

Sebastian Reich & Amanda – Best of

Samstag, 18. Juli, 19 Uhr:

Heißmann & Rassau – Franken lacht

Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr:

Viva Voce

Freitag, 24. Juli, 19 Uhr:

Hazel Brugger – Tropical

Freitag, 07. August, 19 Uhr:

Martina Schwarzmann – Genau richtig

Samstag, 08. August, 19 Uhr:

Wolfgang Krebs – Geh zuu bleib da

Donnerstag, 13. August, 19 Uhr:

Michael Mittermeier

Samstag, 14. August, 19 Uhr:

Lizzy Aumeier

Sonntag, 15. August, 19 Uhr:

Oti Schmelzer

Montag, 16. August, 19 Uhr:

Django Asül – Offenes Visier

Freitag, 21. August, 19 Uhr:

Hans Klaffel

Samstag, 22. August, 19 Uhr:

Rüdiger Hoffmann – Best of

Sonntag, 23. August, 19 Uhr:

Heißmann & Rassau – Franken lacht

Donnerstag, 27. August, 19 Uhr:

Heißmann & Rassau – Franken lacht

Freitag, 28. August, 19 Uhr:

Markus Krebs

Samstag, 29. August, 19 Uhr:

Claudia Koreck

Sonntag, 30. August, 19 Uhr:

Ingo Appelt – Staats-Trainer

