Zweites Richtfest der SWG im GrÃ¼nderviertel

SCHWEINFURT – Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt hat am 23.01.2020

zum Richtfest für den Neubau in der Ludwigstraße 31 im Gründerzeitviertel eingeladen.

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt feierte am

Donnerstag, 23.01.2020 das Richtfest für den Neubau in der

Ludwigstraße 31. Rund 14 Monate nach dem Richtfest in der

Ludwigstraße 11, konnte das Richtfest für ein weiteres

Mehrfamilienhaus der SWG im Gründerzeitviertel gefeiert werden.



Im Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße 31 entstehen 14

öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Bei den Wohnungen

handelt es sich um vier 2-Zimmer Wohnungen, fünf 3-Zimmer

Wohnungen und fünf 4-Zimmer Wohnungen. Die Größe der

Wohnungen beträgt zwischen 53 m2 und 101 m2

. Ein barrierefreier Zugang sowie bodengleiche Duschen und eine Loggia, machen die

Wohnungen zum idealen Zuhause für Familien. Bei der Umsetzung

der Baumaßnahme, wurde verstärkt auf Nachhaltigkeit Wert gelegt.

Mit dem KfW 55 Standard und dem Einsatz von Mineralwolle als

Wärmedämmung, übertrifft das Gebäude die gesetzlichen

Anforderungen an den Energiestandard. Ein digitales schwarzes

Brett und eine elektronische Schließanlage machen den Neubau

langfristig zukunftsfähig. Im Zuge der Baumaßnahme wurden acht

ebenerdige Stellplätze geschaffen. Für die Architektur ist das

Wernecker Büro Benedikt Gerber verantwortlich. Das Bauprojekt

wird das Qualitätssiegel „Nachhaltiger Wohnungsbau“ erhalten. Die

NaWoh-Zertifizierung bescheinigt den besonders nachhaltigen und

verantwortungsvollen Umgang des Projekts mit ökologischen,

ökonomischen, sozial und kulturellen Kriterien. Insgesamt werden

rund 3,7 Mio. € investiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2020

geplant.

Die SWG setzt die Modernisierung ihres Bestands im

Gründerzeitviertel somit fort.

Eckdaten Neubau Ludwigstraße 31

Chronologie

März 2018 Beschluss im SWG-Aufsichtsrat zum öffentlich geförderten Mietwohnungsneubau nach EOF

November 2018 Bewilligungsbescheid Regierung von Unterfranken

Dezember 2018 Baugenehmigung

April 2019 Beginn Abbrucharbeiten

Juni 2019 Beginn Rohbauarbeiten

Januar 2020 Fertigstellung Rohbau

November 2020 Fertigstellung

Ersatz-Neubau

Architekt: Architekturbüro Benedikt Gerber aus Werneck

Niedrigenergiestandard: KfW Effizienzhaus 55, ca. 27 % unter Neubaustandard EnEV

Bauweise: Außenwände: Hochlochziegel-Mauerwerk (24 cm) mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

mit Mineralwolle; Innenwände: Mauerwerk und Trockenbaukonstruktionen

Grundstück: 420 m²

Wohnfläche: ca. 1.090 m²

Wohneinheiten: 14 öffentlich geförderte Mietwohnungen

Investition ca. 3,7 Millionen Euro

Förderung/Finanzierung

 Ca. 2,1 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm des Freistaats Bayern – Einkommensorientierte Förderung (EOF)

 ca. 1 Million Euro KfW-Förderdarlehen

 40 Jahre öffentlich gefördert bzw. Mietpreis- und Belegungsbindung

 Vermietung nur mit gültigem Wohnberechtigungsschein

Ausstattungen

 Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich

 Aufzug

 Freisitze bzw. Loggien

 Zum Teil bodengleiche Duschen

 Elektronische Schließanlage und digitales schwarzes Brett

Qualitätssiegel

 Die SWG beabsichtigt die Erlangung des Qualitätssiegels zum Nachhaltigen Wohnungsbau (NaWoh)

Altbestand

Baujahr: 1951

Wohneinheiten: 19 Mietwohnungen

Wohnfläche: ca. 1.200 m²

Bausubstanz: äußerst schlechter Zustand, sehr großer Ertüchtigungsaufwand

Grundrisse: nicht mehr zeitgemäß

Aufzug: nicht vorhanden