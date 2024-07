Mäharbeiten führen zur Anzeige wegen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz

SULZHEIM – Am Freitag führte ein 55-jähriger Landkreisbewohner in Sulzheim Mäharbeiten auf einer landwirtschaftlichen Fläche durch. Da beim Abmähen von Wiesen häufig Rehkitze, Fasane und Rebhühner verletzt oder getötet werden, bot der zuständige Jagdpächter im Vorfeld Hilfe bei der Absuche der zu mähenden Flächen an.

Obwohl der Besitzer der Fläche mehrfach persönlich angesprochen wurde, ging er nicht auf das Angebot ein und mähte die Wiese ohne vorherige Absuche und Absprache. Bei einer nachfolgenden Begehung der Fläche wurde eine tödlich verletzte Fasanenhenne mit abgetrenntem Kopf und Bein aufgefunden.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen führt nun Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.